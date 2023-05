¿De qué murió Tina Turner?

Tina Turner murió este miércoles 24 de mayo a los 83 años. "La Reina del Rock and Roll falleció serenamente este miércoles a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", informaba el comunicado que compartió el portavoz de la cantante.

Como aclaraba el comunicado, Turner atravesaba una "larga enfermedad". Aunque no se confirmó cuál fue la causa de su muerte, Turner sufrió varias complicaciones de salud en los últimos años.

En 2013 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y tuvo que aprender de nuevo a caminar Por su parte, en 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. Al año siguiente, Turner tuvo un trasplante de riñón tras fallas que sufría en ese órgano a causa de la medicación que tomaba para la presión sanguínea. En el año 2000, decidió retirarse de los escenarios a la edad de sesenta y un años.

Con más de 50 años de carrera, Turner se convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y 1980 con temas de la talla de "What´s Love Got to Do?", "Private Dancer", "Your The Best" y "Proud Mary".

Vendió más de cien millones de copias de sus discos. Su fortuna se estima hoy en US$250 millones. Alcanzó el récord de la audiencia más grande en un concierto para un solo intérprete en 1988. Se trató de un show en Río de Janeiro en el cual 180.000 personas presenciaron su show.

También tuvo su paso por el cine. Participó de producciones como Tommy (1975), Mad Max Beyond Thunderdome (1985) con Mel Gibson y Last Action Hero (1993) con Arnold Schwarzenegger.

Tina Turner nació como Anna Mae Bullock nació en Tennessee, Estados unidos, el 26 de noviembre en 1939. Llegó a la fama de la mano de Ike Turner, quien fue su guitarrista y su marido. Trabajaron como un dúo durante las décadas de 1960 y 1970. Después de dieciséis años de matrimonio, Tina se divorció en 1978 debido a la violencia física que ejercía su marido sobre ella. Tina junto a Ike Turner.

Así comenzó su carrera solista conquistando 12 Grammys. En 1984, lanzó Private Dancer, su álbum más vendido, tanto en los EE. UU. como en el mundo, y el cual la llevó al estrellato.