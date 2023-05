¡Con flequillo! Las fotos retro que publicó Sebastián Wainraich

El 23 de mayo, Sebastián Wainraich cumplió 49 años y decidió señalar el día en sus redes de una manera muy especial: con un par de fotos retro que encontró en el cajón de los recuerdos llenos de álbumes de su pasado analógico, como el de toda persona nacida en el siglo XX.

Para delicia de sus seguidores, el conductor de Metro y medio (Urbana Play) arrancó con una imagen de cuando era un dulce niñato en los años ochenta y lucía con orgullo una remera naranja y short blanco.

Seba Wainraich en los años ochenta. Instagram Sebastián Wainraich.

Pero la locura estalló con la foto siguiente, en la que se lo ve a Sebastián Wainraich de adolescente, con una campera inflada y una envidiable melena de rulos dorados, toda una sorpresa para quienes nunca vieron al conductor con pelo.

“Feliz cumpleaños para mí. Cuarenta y nueve. Bruta y maravillosa la vida. Gracias a todos ustedes por tanto amor. Felicidades para el Obelisco, para el último capítulo de Lost y para Lucía Galán, que también cumplen hoy”, escribió el conductor, humorista y actor en su posteo de Instagram.

Los rulos dorados de Wainraich de adolescente. Instagram Sebastián Wainraich.

La publicación de inmediato se llenó de corazones y saludos y cientos de comentarios divertidos de colegas, amigos y seguidores. “Felicidades. Yo ya hace 2 días que estoy en los 49. No pasa nada”, lo saludó el dibujante Tute.

“¡Rompela, cebolla!”, expresó su amiga y compañera Julieta Pink, mientras que Nicolás Cayetano comentó: “¡Feliz cumple, Seba querido! Siempre está Atlanta para recordarte que no te puede ir bien en todo”. Quien se hizo eco de su look rizado fue el actor Federico D´Elía, que bromeó: “¿Por qué pusiste a Luis Miguel en la foto 3?”.

La fantasía de adolescente con Susana que Wainraich pudo cumplir

A mediados de abril, Seba pasó por Noche al Dente y reveló que había cumplido una fantasía adolescente con Susana Giménez. “Susana hizo una película que se llamaba La Mary’, y ahí ves una Susana desnuda haciendo el amor con Carlos Monzón en la ficción, por supuesto”, arrancó Wainraich.

Seba Wainraich pasó por Noche al Dente. Captura TV.

“Uno adolescente, miraba esa película y quedaba totalmente enamorado de Susana. Y años más tarde hice un show en Miami y me vino a ver Susana, y ahí es como el círculo cierra”, indicó. “Y no te digo qué pasó esa noche después, no lo voy a decir públicamente”, avanzó, misterioso.

Hasta que Seba develó: “Te lo voy a contar, te lo voy a contar. Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel, pero me llevé el recuerdo de Susana, que fue un besito”.