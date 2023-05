Carina Zampini contó por qué rechazó Pasaplatos Famosos y reveló qué le dijo a Paula Chaves

La previa del estreno de Pasaplatos Famosos estuvo teñida de ruido y rumores sobre por qué Carina Zampini había rechazado su conducción, que finalmente quedó a cargo de Paula Chaves. Se dijo que en el canal había molestia con la conductora de Pasaplatos y que entre las colegas había mala onda.

Y ahora, con la edición especial del programa de cocina al aire, Carina Zampini despejó las dudas al respecto en LAM y explicó por qué declinó el ofrecimiento de El Trece de ponerse al frente de este ciclo apéndice con figuras de once emisiones que arrancó con buen rating.

“Cómo les gusta hacer bolonqui, eh. Pero nada más lejos que ninguna de las cosas que ustedes dijeron”, aseguró Carina al ser consultada por el cronista del programa de América.

Acto seguido, la actriz indicó que fue la primera en ser convocada para Pasaplatos Famosos y contó por qué dejó pasar la oferta: “Me acercaron la propuesta para que yo lo haga... Y la realidad es que el Pasaplatos que yo hago hace poco que está al aire, todavía estábamos con todo lo nuevo”.

Carina Zampini quedó involucrada en rumores por Pasaplatos Famosos. Instagram Carina Zampini.

Zampini contó que el ofrecimiento llegó cuando empezó a grabar el ciclo original: “Fue en un primer viernes de eliminación, con todo lo que eso significa, porque es una forma diferente de hacerlo, el día donde se van los participantes, entender el concepto, el tiempo que te lleva hacer algo por primera vez que no es lo mismo que cuando ya lo hacés un montón de veces…”

“Estábamos en todo ese proceso, esperando si el programa se acomodaba y demás, con muchas horas de grabación”, agregó. En medio de esa vorágine, la idea de tomar un segundo compromiso se le hizo imposible. Así lo explicó: “Cuando se hacen dos programas, estás hasta las 11, 12 de la noche y la verdad es que para mí iba a ser mucha carga horaria en un momento en el que no quería perder la energía del programa en el que me puse al frente al principio”.

La edición con famosos de Pasaplatos arrancó con buen rating. Captura TV.

Y señaló: “Fue más que nada por eso mi decisión, nada tiene que ver con algo que dijeron por ahí, que a mí no me gusta hacer nada con famosos. Chicos, yo hice El gran premio de la cocina con famosos”.

En cuanto a su supuesto enojo con Paula Chaves, Zampini aseguró que no existe, ya que ni siquiera la conoce personalmente. “No nos cruzamos todavía. Venimos grabando en días distintos, ni siquiera tuve la posibilidad. Y yo no soy de ir a eventos, así que tampoco es que me la he cruzado en ese contexto”, insistió.

Luego, la entrevistada aclaró que lo primero que hizo cuando empezaron las versiones de cortocircuitos fue conseguir el teléfono de su colega y mandarle un mensaje para que arranque tranquila con el programa.

La charla por privado entre Zampini y Chaves

“Le dije: ‘Pau, quedate tranquila, se están diciendo cosas que claramente no son ciertas’. Yo quería que pudiera disfrutar plenamente del trabajo y porque me parecía que la peor parte se la estaba comiendo ella, de sentir que viene a trabajar con un equipo que compartimos, porque es el mismo equipo de trabajo, con un fantasma agregado”, relató.

“‘Pau, quiero sacar todas las cosas que puedan ensuciar tu estadía porque nada más lejos de eso. Quedate tranquila: sí, me ofrecieron el trabajo; sí, yo elegí no hacerlo porque era mucho tiempo. Está re bueno que vos lo hagas, te deseo lo mejor, divertite, si necesitás algo de mi me hablás’”, fue el mensaje que le envió. La conductora de El Trece aclaró los tantos en LAM. Captura TV

Y según Zampini, Chaves le respondió: “‘Cari, te re agradezco, yo también estaba en la misma situación, no sabía si hablarte o no, porque era incómodo esto. Gracias por haber dado el primer paso’”. Así, la conductora de Pasaplatos le puso punto final a las controversias.