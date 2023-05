Murió Tina Turner: emotiva despedida en las redes sociales

Este miércoles se conoció la triste noticia de la muerte de Tina Turner. La cantante falleció a los 83 años de edad, tras una larga enfermedad. Su extenso legado musical incluye multitud de éxitos como What's Love Got to Do with It o The Best, además de numerosas actuaciones y apariciones públicas que marcaron a toda una generación, y que también incluyeron recordadas apariciones cinematográficas en películas como Tommy y Mad Max 3.

Como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Tanto seguidores de todo el mundo como diversas figuras del mundo de la música se volcaron a la web para compartir mensajes de dolor por la pérdida de esta inolvidable figura.

Uno de ellos fue Mick Jagger. El cantante de los Rolling Stones compartió en su cuenta oficial de Twitter un mensaje recordando a su colega y amiga personal.

"Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré", expresó el cantante.

Además, medios internacionales como MTV España y The New York Times, entre otros, se hicieron eco de la noticia.

"Tina Turner, la trascendental cantante de soul cuya energía explosiva la hizo inolvidable, murió a los 83 años", compartió el medio norteamericano.

"Hoy nos ha dejado Tina Turner, artista que marcó un antes y un después en la historia de la música internacional Te echaremos de menos Tina, gracias por todo el legado que nos has regalado. Nuestro pésame a toda la familia, amigos y fans de la estrella", expresaron desde la sede española del mítico canal musical.

Por su parte, Sergio Marchi, reconocido periodista argentino especializado en música, también recordó a la cantante. "Murió Tina Turner a los 83 años. The Acid Queen, la que dejó a su marido golpeador para reinventarse como solista; el dínamo sobre el escenario, el feeling en la voz y esa actitud guerrera que la hacía parecer mucho más alta de lo que era".