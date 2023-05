Emiliano Brancciari y su disco solista: "Con NTVG tenemos una relación abierta"

Emiliano Brancciari, o Emi, como lo conocen en el mundo rockero, traerá a la provincia su nuevo disco solista que tiene muy poco tiempo con vida. "Cada segundo dura una eternidad" es un álbum de doce canciones que verá la luz el próximo 8 de junio en el Teatro Plaza. El líder de No Te Va Gustar aclaró que la banda lo tomó muy bien y que parece un estilo de "relación abierta", ya que el músico estará en dos proyectos al mismo tiempo, sin la necesidad de disolver una icónica banda del rock rioplatense que hace 30 años nos hace saltar con cada canción. Lo que le genera Mendoza, su propuesta en vivo y el significado de las letras que se ven plasmadas en un nuevo material.

- ¿Cómo encarás esta nueva etapa como solista y aún manteniendo a la banda con vitalidad en cada show?

- La verdad que estoy muy contento, disfrutándolo mucho. Es algo que que no lo tenía en mente hasta que surgió y realmente me estoy divirtiendo un montón. Por supuesto que con el aval y el apoyo de mis compañeros de 'No Te Va Gustar' porque sigue siendo mi proyecto principal, mi casa, mi familia. Pero tenía ganas de ponerme otro desafío y estoy, la verdad, que disfrutando mucho de los dos mundos, así que muy feliz.

- ¿Cómo nació el nuevo proyecto?

- De casualidad salió, un poco porque con No Te Va Gustar, grabamos el disco "Luz" en pandemia y cuando lo terminamos de grabar todavía faltaba un año para volver a tocar en vivo. Entonces, con ese envión creativo que traía, seguí en mi casa componiendo y grabando demos, pero ya no pensando en que lo tenían que tocar mis compañeros porque estábamos recién grabados y todo. Entonces salió otro tipo de composición más íntima, más autorreferencial, quizás este más personal. Entonces, cuando llegué a un grupo de canciones dije: ¿por qué no grabarlo? Y ¿Por qué no hacerlo en este momento donde yo soy tan feliz en No Te va Gustar? Generalmente la gente espera a llevarse mal para poder hacer una cosa así. Yo creo que esto parte de un lugar súper sano. Entonces le pregunté a mis compañeros, obviamente que me apoyaron y acá estoy con un disco que me gusta muchísimo y saliendo a tocar.

- ¿Qué buscas a la hora de componer un tema como solista?

- Eso es muy nuevo ahora porque había compuesto para la banda y después me puse a hacer estas canciones que terminaron en un disco. Ahora he escrito alguna cosa más después de eso. Hay algunas que ya sé que son para la banda y otras que sé que van a formar parte de algún futuro disco solista. Me gusta, me divierte la situación y la verdad que estoy en los dos mundos disfrutándolos mucho. Acabamos de volver de Brasil con la banda tenemos mil proyectos para adelante. Y en los momentos libres que me deja el grupo puedo desarrollar esto que que que va por otro lado.

- Me quedo con eso que dijiste de que hay gente que espera a llevarse mal para dar el salto, pero en este caso pasa todo lo contrario

- Sí, sí, se genera esa suspicacia, obviamente, porque la mayoría de las veces nace de ahí. En este caso todo lo contrario, porque la verdad que yo estoy súper contento con mi banda. A nivel humano, que es lo más importante, estamos en el mejor momento, con mil proyectos y felices donde estamos. Lo que pasa es que está bueno poder hacer las cosas desde ese lugar de la felicidad, poder ponerme otros objetivos y disfrutarlos sin tener que romper nada. Prácticamente no tenemos roces o peleas, estamos desde hace mucho tiempo, por lo que nuestro objetivo es el bien general que está por arriba de las personas y los individuos. Entonces la banda siempre está primero. Las canciones están primero. No tenemos lucha de ego, por una idea o por otra musical. Todos sabemos que lo mejor para todos va a ser lo mejor para cada uno. Y desde eso hasta el respeto, la puntualidad se les pega a los compañeros, no faltar porque nadie falta un ensayo. Claro, sin que le haya pasado algo. Y bueno, tenemos en este momento una relación abierta.

"A nivel humano, estamos en el mejor momento", dijo Emi sobre NTVG al lanzarse como solista.

- ¿Qué cosas llevas de NTVG a tu proyecto y viceversa?

- Me traigo toda la experiencia que he adquirido a lo largo de todos estos años con la banda. Si bien es empezar de cero un proyecto, ya también empiezo con una base de confianza por parte del público porque ya me conocen como soy en otro ámbito. Entonces esa base está y yo creo que a la banda le viene bien también, porque yo sigo fresco acá. La verdad es que estoy pasando muy bien con con, con las dos cosas.

- Estamos acostumbrados al pogo de NTVG, canciones de agite, otras más lentas, ¿cómo es este nuevo show como solista?

- El show dura aproximadamente dos horas. Son las 12 canciones del disco más algunas canciones inéditas que no he grabado aún. Y también algunos covers, me voy a dar el gusto de cantar cosas que siempre quise hacer y bueno, ahora tengo la posibilidad. Es una banda de seis músicos dos son chicas. Vuelvo a tocar con el primer baterista de NTVG, fundador él, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y es como mi hermano. Todo muy familiar. El público es como que primero observa porque es algo diferente a lo que no está acostumbrado y después empieza con el correr del show. No vengo a tratar de hacer otro NTVG esa es la cosa y se van súper felices. Yo también.

Se disfruta desde otro lugar. Este es un show que se puede ver parado, sentado, que está bien también. La verdad que lo estamos pasando bien. La gente se va contenta y eso es súper importante. Y está bueno también ir y sorprender con algo. Con respecto a lo de las canciones de la banda, toco nada más que una sola canción de NTVG del primer disco que no hacemos de prácticamente nunca, entonces hago una versión de ese tema.

- Venís a Mendoza el próximo 8 de junio al Teatro Plaza, ¿qué sensaciones te deja la provincia cada vez que venís?

- Es un destino que celebro cada vez que me entero que voy a ir, o mejor dicho, brindo cada vez que voy a ir. Y es así con el tema del vino, me encanta asique imaginate lo bien que la paso cada vez que voy a Mendoza. El flyer de la presentación de Emi en el Teatro Plaza.

- En la última te llevo al disco de nuevo. ¿En qué momentos "Cada segundo dura una eternidad?

- Generalmente los momentos de angustia y de incertidumbre, como fue la pandemia. Entonces viene esa frase, viene de una canción que se llama "De Esos Días" y habla un poco de eso, de esa angustia que todos sentimos por momentos. Y de la que hay que amigarse, asimilarla para poder después tener otro momento más agradable. Pero en esos ratos la cabeza funciona, funciona, funciona y el tiempo parece no avanzar. En pandemia tuvimos muchos momentos así. Fue un período súper reflexivo de ver dónde estaba parado, que quería, que no quería, qué venía haciendo bien, qué había que corregir de mi vida. Creo que la canción que abre el disco habla un poco de eso. Este no es un álbum que le cante la pandemia, ni mucho menos. Pero tiene esas pequeñas cosas que te das cuenta que es que fueron escritas en en ese contexto tan extraño para todos.