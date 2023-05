Universal+ estrena en Argentina la nueva serie Poker Face

Universal + anuncia la pronta llegada a Argentina de Poker Face, la nueva serie de crimen y misterio de 10 episodios creada, escrita, dirigida y producida por el multi-nominado al Premio de la Academia, Rian Johnson que presenta las aventuras de la cuatro veces nominada al Emmy Natasha Lyonne como Charlie Cale, una mujer con la extraordinaria habilidad de detectar cuando alguien está mintiendo.

Johnson, director de Knives Out, Glass Onion, Star Wars: The Last Jedi, entre otras, apostó por Lyonne que también tiene en su haber una extensa lista de éxitos entre las que se destacan Russian Doll y Orange Is the New Black.

Poker Face estrenará muy pronto en Argentina.

Protagonizada por Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange Is the New Black), la nueva serie de crimen y misterio reúne aclamadas estrellas como Adrien Brody (Ganador del Oscar por The Pianist), Joseph Gordon-Levitt (Batman: The Dark Knight Rises), Dascha Polanco (Orange Is the New Black), Benjamin Bratt (Miss Congeniality), Luis Guzmán (Wednesday), Nick Nolte (The Prince of Tides), Ron Perlman (Hellboy), Simon Helberg (Big Bang Theory) y muchos más.

Con 99% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, ha sido catalogada por medios internacionales como “The Crime Show of the year” (Entertainment Weekly) y como “Damned Clever” por Rolling Stone.

La nueva serie de crimen y misterio de 10 episodios es dirigida por Rian Johnson.

A bordo de su Plymouth Barracuda, Charlie recorre ciudades conociendo a un nuevo personaje en cada parada e involucrándose en crímenes que no puede evitar resolver.

Cada episodio presenta una nueva historia y un nuevo elenco de súper estrellas. Con una mezcla única de humor y suspenso, cada episodio mantiene a la audiencia al borde del asiento hasta que Charlie grita “¡Bullshit!” para identificar al culpable de cada caso.