Premios Cóndor de Plata 2023: perlitas y detalles de la ceremonia

Este lunes, en el Centro Cultural 25 de mayo se realizó una nueva entrega de los Premios Cóndor de Plata. Esta estatuilla reconoce lo mejor de la industria y es entregada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina en donde la gran ganadora fue Argentina, 1985.

Alrededor de las 21, una hora antes del comienzo de la entrega, los protagonistas de la velada comenzaron a llegar al Teatro ubicado sobre calle Triunvirato. Los más solicitados de la noche fueron Leonardo Sbaraglia y Juan Minujín que llegaron temprano y brindaron todas las notas requeridas por los medios presentes.

La entrega de los Premios Cóndor de Plata se realizó en el Centro Cultural 25 de mayo.

Con gran amabilidad, ambos actores dialogaron con la prensa y se sacaron fotos con los presentes. Misma situación se dio con Eleonora Wexler que, con un elegante vestido rojo, demostró su simpatía y carisma en el hall central del Centro Cultural.

Uno de los más solicitados para las fotos fue Norman Briski. El actor que se quedó con el Premio Cóndor de Plata a Mejor actor de reparto, por su participación en Argentina,1985, fue muy solicitado para retratar el momento por colegas que le demostraron su admiración.

Eleonora Wexler fue una de las más simpáticas y elegantes ede la noche.

Sobre la hora llegaron Peter Lanzani, Santiago Mitre, Natalia Oreiro y Dolores Fonzi. El protagonista de Argentina, 1985, la gran ganadora de la noche, estuvo en la puerta del lugar hablando con compañeros y amigos, para sorpresa de curiosos que se acercaron y se pudieron sacar fotos con absoluta tranquilidad con Lanzani. Luego, ya dentro del hall, dialogó con la prensa con mucha amabilidad, mismo destino que tomó Mitre, el director del momento en el cine argentino.

Oreiro, por su parte, llegó muy simpática y elegante "porque siempre han sido muy atentos conmigo y no podía no estar", dijo la uruguaya aunque confesó que "realmente no me veo ganadora" haciendo alusión a su terna a Mejor actriz protagónica, premio que se quedó Pilar Gamboa.

Juan Minujín fue uno de los más simpáticos, atentos y elegantes de los Premios Cóndor de Plata.

Fonzi, que llegó junto a su pareja, Santiago Mitre, también dialogó con la prensa y se fundió en un gran abrazo con Natalia Oreiro cuando se encontraron en la alfombra roja.

Los más elegantes de la noche

Todas las fotos se las llevaron los vestidos y la figura de Gina Mastronicola, nominada a Revelación femenina por su trabajo en Argentina, 1985 y Clara Kovacic, que compartía esa misma terna, pero por su trabajo en El desarmadero. Gina Mastronicola, la segunda de izquierda a derecha, junto a todo el equipo de Argentina, 1985.

Entre los hombres el look de Juan Minujín fue muy destacado con un traje azul y remera blanca; y el del joven Ignacio Quesada, que entregó uno de los premios, con un impoluto saco oscuro.