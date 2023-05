Pamela David deslizó un filoso comentario contra Mauricio Macri y después salió a aclarar los tantos

En su programa Desayuno Americano (América), Pamela David deslizó un filoso comentario contra Mauricio Macri, y tras el revuelo generado en las redes sociales, decidió salir a aclarar los tantos sobre sus dichos.

Mientras debatían en el mencionado magazine sobre las palabras de Gabriel Levinas, quien al hablar sobre la posible candidatura de Eduardo "Wado" De Pedro en la pantalla de TN sentenció: "La sociedad argentina no está preparada para un presidente tartamudo". Entonces Pamela David salió al cruce con una no menos polémica apreciación sobre Mauricio Macri.

Pamela David fue tendencia en la red por su dardo contra Mauricio Macri. Foto: Captura TV.

En diálogo con Desayuno Americano, Levina sostuvo su postura explicando: "Voy a poner un ejemplo distinto. Yo vivo en el Once y acá viven un montón de paisanos míos, judíos religiosos, que andan vestidos con sombrero, túnica, y con patillas y barba grande. Entonces uno de ellos quiere ser presidente de la Nación y yo pienso que no lo van a votar, porque no está la argentina para que voten a una persona así, me parece que no lo votarían. No digo que el tipo no sirva para ser presidente, pero yo pienso en la batalla electoral".

Retomando los dichos de Gabriel Levinas que aludieron al trastorno del actual ministro del Interior, Pamela David lanzó: "A Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente". En cuestión de minutos, el comentario de la conductora sobre Mauricio Macri se viralizó, con una porción de usuarios en las redes que se pusieron a favor de la líder de Desayuno Americano por sus conceptos sobre el expresidente.

Finalmente, Pamela David se encargó de remarcar que su comentario no tuvo una animosidad contra Mauricio Macri por alguna cuestión política. "Me están llegando un montón de mensajes y me dicen que soy tendencia en Twitter. Quiero aclarar que no tiene ninguna connotación política mi comentario. Estábamos hablando sobre la posible candidatura de Wado De Pedro, y a mí me parecieron desubicados y no estoy de acuerdo, los dichos de Gabriel Levinas y tuvimos la oportunidad de decírselo al aire. A mí me salió decir lo de Macri, pero porque creo que es ofensivo elegir un presidente por cómo habla, te puede gustar o no, pero me parece eso. Quiero aclarar que no tiene nada que ver con lo político", explicó la condutora.