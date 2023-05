La categórica respuesta de Wanda Nara tras no ser convocada por Telefe para la conducción de los Martín Fierro

En estas últimas semanas, circuló el rumor de que Wanda Nara sería una de las conductoras de la próxima gala de los Premios Martín Fierro. Sin embargo, ahora la versión más firme indica que otras dos grandes figuras de Telefe serían los anfitriones de la noche de los máximos galardones de la televisión abierta argentina.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), el cronista Alejandro Guatti le contó a Wanda Nara que los anfitriones de los Premios Martín Fierro serán Marley y Susana Giménez. Lejos de mostrarse enojada por la determinación de Telefe, la líder de MasterChef se mostró conforme.

"Ah, mirá... me encanta. Amo a Susana y a Marley", apuntó Wanda. Acto seguido agregó: "A mí nunca me habían dicho nada... pero sí, las dos somos de Telefe y puede pasar. A mi me encanta conducir, le tomé el gusto, pero Susana es la número uno de nuestro país, me encanta que lo haga ella y estoy feliz".

La ceremonia de los Martín Fierro será emitirá el domingo 9 de julio por la pantalla de Telefe. Y según comentó el periodista Guido Záfforra en Intrusos: "El conductor de los Martín Fierro es Marley. Está confirmado. Ahora está en Colombia, viajó, vuelve a irse a Colombia porque están grabando Expedición Robinson, hubo un tema con las lluvias y se les complicó las grabaciones, pero viaja especialmente para el evento. Tiene los pasajes, habló con la producción y está definido".

Susana Giménez y Marley, la dupla elegida por Telefe como estrellas al frente de los Martín Fierro. Instagram @marley_ok.

En cuanto al rol de Susana Giménez en los Premios Martín Fierro, la diva hará una participación especial, que no se extenderá durante toda la gala. También se había barajado la posibiidad de que Santiago del Moro y Verónica Lozano fueran la dupla conductora de la noche especial de la pantalla chica, ya que también son dos grandes estrellas de Telefe. Sin embargo, la líder de Cortá por Lozano aseguró que nunca recibió tal propuesta, mientras que el anfitrión de Gran Hermano no estaría dispuesto a ponerse al frente del gran evento de la televisión.