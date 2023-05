El particular look que lució Wanda Nara en una fiesta tras los Premios Gardel, con ropa que le prestó L-Gante

Los Premios Gardel celebraron este martes una nueva edición junto a lo más destacado de la música nacional del último año, y entre los invitados que desfilaron por la alfombra roja se destacaron Wanda Nara y L-Gante, quienes más tarde fueron a una fiesta en la que la conductora lució un look compuesto por indumentaria deportiva que le aportó el popular músico.

Muy cómplices, L-Gante y Wanda Nara reavivaron rumores de romance al posar juntos en la gala de los Premios Gardel, y luego se dispusieron a divertirse en el evento que organizó Bresh en el marco de la gran gala de la música nacional.

Durante la larga noche, Wanda y L-Gante lucieron dos looks completamente distintos. Mientras para la ceremonia de los Premios Gardel, la empresaria eligió un abrigo largo con cinturón ancho y bucaneras; el cantante optó por un traje de lentejuelas.

En cambio, para ir a bailar, Wanda Nara no dudó en usar un outfit que le proporcionó L-Gante. “Cuando no tenés ropa para seguirla y el rey te presta todo”, escribió la líder de MasterChef (Telefe) sobre una foto en la que posó con el artista, ambos con looks deportivos.

Wanda Nara con el look deportivo que le prestó L-Gante tras la ceremonia de los Premios Gardel. Foto: Instagram @wanda_nara.

Fiel a su estilo, Nara sumó algunos accesorios al look como una mini cartera y botas de charol acompañando al jogging que lució. A la conductora se la vio distendida, más allá de que en estos últimos días quedó envuelta en nuevas tensiones con Mauro Icardi, por una presunta infidelidad del futbolista que está instalado en Turquía.