Flor Vigna reavivó los rumores de crisis con Luciano Castro: qué pasó

Flor Vigna y Luciano Castro enfrentan fuertes rumores de separación. Fue la cantante quien se expresó al respecto, intentando poner fin a las especulaciones, pero generó más dudas que certezas.

Estefi Berardi contó en Mañanisima, el programa que conduce Carmen Barbieri, que se comunicó con Vigna para saber qué ocurre en la pareja. "Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman", reveló la panelista.

"Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada’", agregó Berardi.

Luego de los trascendidos, fue en Socios del Espectáculo (El Trece) donde informaron que Vigna y Castro se estarían separando. Nancy Duré contó detalles y los supuestos motivos de la difícil decisión.

"Los dos los van a negar porque todavía tienen que estar juntos por un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro, me confirman que se están separando", comenzó informando.

Flor Vigna y Luciano Castro.

Respecto a los motivos, detalló: "Ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse a la música. Lo que me dicen desde el entorno es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ella se lo esperaba. Evidentemente hay problemas".

"Él ha negado esta separación. Ella desde el lado de la obra de teatro me la definieron como "intensa" y que había un alivio en que se fuera de la obra", agregó Adrian Pallares.

Finalmente, Duré concluyó: "Tampoco está dicha la última palabra, quizás sin trabajar juntos deciden componerse. Ellos lo niegan, ella no ha contestado los mensajes. Les queda una última semana trabajando juntos y después Dios dirá".