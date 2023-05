Silvina Escudero le dio un picante consejo a Sol Pérez sobre la vida de casada

Silvina Escudero fue invitada por Vero Lozano a su programa. Allí tuvo una charla amena en la cual abordó los distintos temas que se proponían. Fue así como llegó a hablar acerca de cómo vive actualmente su matrimonio y también se animó a darle un consejo a Sol Pérez, quien próximamente dará el sí en el altar.

En Cortá por Lozano la conductora y Silvina Escudero aprovecharon para reencontrar a sus mascotas y charlar sobre cómo se encuentra la vedette actualmente. En este sentido salió la charla para el lado de su relación, por lo que contó cómo se lleva con Federico, quien se desempeña como empresario y elige mantener el perfil bajo.

“La vida de casada bien, felices. Él es amoroso. Acomodándonos porque nueva casa, nuevas cosas, economía ahora conjunta”, mencionó respecto a los desafíos nuevos que afrontan.

Y agregó: “Es difícil… yo siempre fui muy laburante e independiente con lo mío y él también, entonces ahora es todo consulta, hay que estar de acuerdo”.

En esta sintonía, Silvina recordó cómo fue su casamiento: “Fue soñado, realmente fue un cuento de hadas todo. La propuesta ocurrió en Europa, él viajó hasta allá para pedirme casamiento mientras yo estaba visitando a mi amiga. Cayó solo por 48 horas para proponérmelo y volvió, y yo seguí el viaje con ella. Al mes nos casamos por civil y, como no tenía tiempo para organizar la fiesta, la hicimos a fin de año”.

Al meterse en este tema, Vero Lozano aprovechó para mecharlo con el casamiento de Sol Pérez con Guido Mazzoni, que se dará próximamente. En este sentido, la vedette opinó: “Ustedes están hace mil años juntos, después tenés que seguir poniéndole el picante, porque sino, después de tantos años de novios, si sigue todo igual…”.

“Guido se va mucho tiempo de viaje y eso nos ayuda. Nos extrañamos y después, cuando nos vemos…”, expresó la influencer sobre cómo mantienen el fuego de la relación. “¿Pero no hacen cosas a la distancia con la cámara?”, indagó Silvina Escudero. “¡Nooo, se llega a filtrar algo y me muero!”, respondió Sol Pérez.

Siguiendo con sus consejos, la vedette afirmó: “Las videollamadas ‘garpan’ fuerte. No hay que contener nada”. Y habló desde su experiencia: “Nosotros somos muy de la videollamada. Estoy en el camarín y cuando me estoy por hacer un look nuevo lo llamo y le digo: ‘¿te copa?’ Hoy lo llame por ejemplo para mostrarle este look y le mandé fotos. A él le encanta, me ayuda a elegir”.