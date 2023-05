Los insólitos apodos que Wanda Nara le puso a Mauro Icardi y L-Gante

Nada es casualidad en el universo Wanda Nara. Cada paso, cada detalles, cada palabra que utiliza en las redes sociales esconde una intencionalidad, más allá que de manera aparente solo se trate de un posteo inocente, sin dobles motivaciones.

La mediática volvió a configurar un presente álgido, lleno de controversias, de maniobras singulares que se desataron tras la confirmación, de su propia boca, de otra ruptura en el matrimonio con el delantero del Galatasaray de Turquía que sacudió todo.

La ahora conductora de MasterChef construyó otro panorama extraño, como el que edificó en septiembre del año pasado con ese comunicado que subió a su Instagram para contarle al mundo que se había terminado la historia de amor con Icardi.

Wanda otra vez cerca de L-Gante

Ahora, Wanda se acercó a L-Gante, por vez un millón, se mostró en salidas nocturnas con el cantante y así se originaron especulaciones por doquier sobre qué tipo de vínculo los une, aunque ella perjura que todo se compone de una bella amistad.

Algo se cuece en torno a Elián Valenzuela, como una especie de rechazo de la familia de Wanda, lo que quedó claro con la manifestación de Kennys Palacios, que soltó: “No sé si tengo un sentido, pero sé cuando hay alguien que no me gusta y se lo digo a Wanda, y capaz el tiempo me termina dando la razón”.

Wanda Nara eligió una manera de expresarse muy extraña, dado que armó un posteo en el feed de su perfil oficial de Instagram muy llamativo. Por un lado, la influencer aparece tumbada en una cama con un gesto provocativo, pero lo más extraño se centra en la frase que eligió.

Wanda contó los apodos que les puso a L-Gante e Icardi.

Los apodos de Wanda Nara para Icardi y L-Gante

La famosa escribió: “Se me acercó el chico del barrio, el turro, y el empresario. Yo no escabio y a ninguno le di mis labios”. De esta manera, Wanda especificó los apodos con los que identifica a L-Gante y a Icardi, con la diferenciación de sus realidades.