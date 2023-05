Yanina Latorre sorprendió al revelar que estuvo enamorada de Jorge Lanata

El vínculo entre Yanina Latorre y Jorge Lanata traspasa lo laboral. Ambos tienen una amistad basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Además, la panelista es muy amiga de la esposa del periodista, Elba Marcovecchio, quien es su abogada personal.

En este contexto, Yanina se animó a reconocer que "estuvo" enamorada de Lanata. La inesperada revelación la hizo durante el pase con Viviana Canosa en El Observador, la radio multiplataforma dirigida por Luis Majul. Las comunicadoras se encontraban debatiendo acerca de los hombres y sus preferencias sexuales.

Yanina Latorre y Jorge Lanata

"¿Para vos es importante el tamaño a la hora de tener sexo?", le preguntó sin vueltas Yanina. "¡Re!", respondió contundente Canosa. "Yo me tengo que enamorar primero de ‘eso’ y después del tipo, por eso estoy sola", agregó Viviana. "No yo soy exactamente al revés", confesó Latorre.

Yanina Latorre y Viviana Canosa en el pase de El Observador.

Luego, Canosa explicó que para llegar a ese momento de intimidad "el tipo le tiene que volar la cabeza". Entonces, la panelista de LAM disparó: "Yo estuve enamorada de Lanata y no es precisamente un Adonis. Yo estaría con Lanata, se lo digo siempre a él, tiene una cosa de esplenditud, la voz, el color, te mira. Y se lo dije. Pero yo no soy pajera, es un tipo que reconozco que si yo estuviera soltera y me invitara a comer, se me caería la bombacha. Él lo sabe y lo sabe Elbita, su esposa que es mi abogada, está todo blanqueado".

Recordemos que en 2020, Latorre y Lanata protagonizaron un particular momento al aire de TN. El programa Verdad/Consecuencia los tuvo como y tuvieron que responder una "pregunta incorrecta".

"¿Sos sexual?", le consultó la rubia. "¿Si garch*", retrucó Lanata. "Sí", continuó. "¿Pero te gusta mucho?", quiso saber Latorre. "No es lo más importante del mundo, podrá ser lo tercero. Tengo 60 años", aclaró.