Los nuevos hobbies a puro lujo que tiene Abel Pintos

Hace un tiempo, Abel Pintos tomó la decisión de mantenerse alejado de los escenarios y espectáculos multitudinarios para concentrarse en una nueva vida junto a su esposa, Mora Calabrese, Agustín, el hijo que tienen en común, y Guillermina, la hija de ella.



Fue precisamente con la llegada al mundo de Agustín que la pareja tomó la determinación de modificar su estilo de vida, que, además, llegó aparejado por un cambio de hogar, en busca de mayores comodidades para la familia.



Con esa intención, buscaron una casa a la medida de lo que ellos consideraron mereces y, por supuesto, no se fijaron en gastos. Claro, la intención en pasar muchos años en su nuevo hogar y la idea esencial es disfrutar.

Abel Pintos disfruta de su nueva vida en Resistencia, Chaco, de donde es oriunda su esposa, Mora Calabrese. Foto: @abelpintos.



La nueva casa de Abel Pintos tiene pisos de porcelanato, mesadas de granito y contraste de colores negros y claros en las alacenas de la cocina, que, por lo que se pudo ver, luce bastante amplia.



Asimismo, la nueva casa del cantante cuenta con una variedad de colores cálidos que le dan los toques finales a todas las habitaciones y a los lugares comunes en los que la familia entera disfruta en conjunto.



Por otra parte, la sala principal cuenta con pisos de parquet y lleno de aparatos musicales, porque, de lo contrario, no sería la casa de un músico. Además, en ese lugar hay un enorme cuadro de su amigo Milo Locket. En esta nueva etapa, Abel Pintos tiene el hobbie de coleccionar obras de arte y exhibirlas en su casa.

Abel Pintos. Foto: @abelpintos.



En tanto que, como si a su nuevo hogar le faltara algo para que luzca muy contemporánea y de lujo, en la parte exterior se pueden ver tablas azules y un porche de madera con sillones. En tanto que si había algo que no podía faltar era la parrilla.



“Me fui de Buenos Aires y me adapté enseguida a la vida acá en Resistencia. No lo cambio por nada, porque me di cuenta de que me hace bien estar acá. Enseguida sentí que este lugar es mi hogar”, expresó Abel Pintos.