La furia de Fabiana Cantilo ante versiones graves en su romance con Fito Páez y Charly García

Fabiana Cantilo salió con los tapones de punta en las redes sociales luego de que se diera una polémica versión sobre su relación con Fito Páez: aseguran que primero intentó salir con Charly García, pero que la habría rechazado.



Ante esta fuerte historia, la cantante expresó toda su indignación y utilizó su cuenta de Twitter para desmentirlo de manera tajante. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. ¡Mentira! Yo lo elegí a Fito”, sostuvo.



“¿Entienden? No voy a dar más declaraciones. Esa pelotudez que están diciendo. Que corrobore la fuente porque es mentira”, agregó Fabiana Cantilo, muy enojada con la polémica versión.

Fabiana Cantilo, Fito Páez y Charly García.



“Y para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Charly me re daba bola. Yo lo dejé por Fito”, remarcó.



Asimismo, apuntó contra el periodista que hizo circular la versión. “El pelotudo que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar boludeces de la gente que no conoce, ¿ok? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa (risas)”, comentó Fabiana Cantilo.



“¿Por qué digo esto? Porque odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia que te clavan. Y yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más”, sostuvo la cantante.

Fabiana Cantilo, Fito Páez y Charly García.



“Estaba al pedo, tenía una hora al pedo acá, mirando el pu… Google de las pu… noticias. Tengo cuidado, como decía Luis, leamos libros o, de última, mírate una buena serie, pero hablan como si yo estuviera dando una declaración”, añadió Fabiana Cantilo.



“¿Quién habrá sido el pelotudo? Me he encontrado con cada pelotudo a lo largo de mi vida, chicos. ¡Tremendo, tremendo! Los periodistas tienen mucho poder, es verdad, y si no es un buen periodista, hace lo contrario, ofende al artista. Y el artista es un ser de Dios. ¿Se entiende?”, concluyó la artista.