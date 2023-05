El Negro González Oro rechazó trabajar en Radio 10: su firme explicación

Luego de varias idas y vueltas, y cuando parecía que estaba todo dado, finalmente Oscar “El Negro” González Oro decidió no volver a hacer radio en la Argentina y rechazó la propuesta de Radio 10.



En diálogo con Nelson Castro, en el programa El Corresponsal, por TN, El Negro González Oro dio sus explicaciones de por qué no aceptó la propuesta de Radio 10 y por qué prefiere quedarse en Uruguay.



“Iba a volver, hasta que el viernes a la noche vi lo que vi. Porque no tengo un medio a mi medida. No porque yo sea El Negro Oro. No. Yo quiero un medio, como en los que siempre trabajé, como en Rivadavia, en La Red, en Radio 10, la de Daniel Hadad. Y hoy los medios no me van a permitir hablar como estoy hablando hoy”, explicó el periodista.



“Me van a decir que tengo libertad, pero la libertad va a durar dos semanas, hasta que yo le pegue a Wado de Pedro, a quien no hay por qué pegarle, pero lo tomo de ejemplo, como si dijera al delegado del Papa en la Argentina. No, no vuelvo”, agregó González Oro.



“Me están preguntando de todos lados si vuelvo o no vuelvo. No vuelvo, al menos por ahora. Esa maldita grieta que me enferma, que me hace daños, me va a afectar a mi salud. Si me trago todo lo que tengo ganas de decir, me va a dar una ulcera. No quiero tomar el riesgo, ni jugármela porque no vale la pena”, sostuvo, absolutamente convencido.



Asimismo, comentó cuál es el único escenario posible para su vuelta a trabajar en los medios argentinos. “Yo dije alguna vez que, si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta. Y cada vez que vuelvo a la Argentina, la grieta es más profunda”, reconoció.

El Negro González Oro anunció que no volverá a hacer radio en la Argentina. Foto: @oscar_gonzalezoro.



Por último, El Negro González Oro aseguró que estará volviendo a la Argentina de manera esporádica, pero no con la intención de trabajar en los medios. Además, adelantó cómo continuará su carrera y dónde.



“Voy a volver cada tanto, voy a volver un tiempito para juntarme con amigos, pero no a trabajar. Prefiero hacer radio en Uruguay. Se está trabajando en eso para lograrlo. Y si lo logro, haré radio para Uruguay y la Argentina, pero iré por la avenida del medio”, concluyó el periodista.