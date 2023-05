El mensaje de Nacho de Gran Hermano a un año de la muerte de su mamá

La última edición de Gran Hermano fue emocionante para todos los miembros de la casa más famosa del mundo, pero especialmente para Nacho Castañares, quien terminó consagrándose subcampeón del exitoso ciclo de Telefé, luego de un turbulento comienzo. El joven había perdido a su madre tan solo unos meses antes de su ingreso al programa, por lo cual, a lo largo del reality, muchas veces habló sobre el tema.

Este sábado, Nacho se tomó un momento para recordar a su mamá llamada Mariana y, aunque se trata de un duro momento en la vida de cualquier persona, el joven se expresó con alegría y valentía para conmemorar un año del fallecimiento. A través de sus historias de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, escribió un emotivo mensaje para su madre.

Si bien la dedicatoria fue breve, logró emocionar a sus seguidores y fanáticos con la publicación: “Un año. Siempre conmigo, vieja”, escribió Nacho, sumando un emoji con manos en forma de corazón y uno de mariposa, insecto al cual el subcampeón de Gran Hermano tiene muy presente, ya que le atribuye una conexión especial con su mamá.

Tras ello, Nacho agradeció las muestras de apoyo y el amor incondicional de sus fanáticos en esta fecha tan nostálgica y complicada: “Gracias a todos por los mensajes. Los amo”, expresó, junto a un video en donde se lo ve sonriendo.

La publicación que compartió en sus historias es de tiempo atrás y en ella el exhermanito había escrito sus sentimientos por Mariana: “Además de ser la persona más buena que jamás conocí, fuiste la persona que a mi me enseñó todo y me acompañó en cada cosa que quise hacer, siempre con una sonrisa y con esa mirada que te caracterizaba”.

“Siempre vas a ser la mujer que más voy a amar y a la mujer a la cual le voy a dedicar todo lo bueno que me pase de acá en adelante, porque si no fuera por vos, yo no sería como soy. Te amo para siempre Má, que descanses siempre”, había expresado.

En la semana, Nacho fue invitado a LAM, en donde habló de sus sensaciones a pocos días del aniversario de la muerte de su madre. “En la casa siempre sentí que mi mamá me acompañaba. Sobre todo con el tema de las mariposas. Yo todos los días veía más de una”, contó. Cuando fallece, yo tratando de hablar con ella le pedí que si ella estaba bien y me iba a acompañar siempre, que el día del velatorio aparezca una mariposa, del tamaño que sea, de la forma que sea, del color que sea, y que solamente aparezca. Entonces desde ahí dije: ‘esa mariposa es mi vieja’”, relató el ex participante de Gran Hermano.

“No la sueño pero la siento presente todo el tiempo y me siguen pasando cosas con las mariposas todo el tiempo”, aseguró Nacho y relató ejemplos de la conexión especial que siente con su madre gracias a las mariposas: “El otro día entré a una cancha, a un palco, y había un imán de una mariposa pegado ahí, o fui a un evento a Uruguay estaba todo el piso lleno de mariposas”.