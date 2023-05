La tremenda crítica de Yanina Latorre y las angelitas a María del Mar, la novia de Rial

María del Mar Ramón se posicionó en el centro de todas las miradas después del episodio cardíaco que vivió Jorge Rial en Bogotá. Apuntada como la nueva novia del conductor, todos los medios buscaron a la joven y LAM fue uno de los que dio con ella. Pero el contacto no fue el esperado, y Yanina Latorre junto al resto de las angelitas lanzaron una dura crítica.

Hasta el momento en el que Jorge Rial sufrió el paro cardíaco por el cual él cuenta haber estado muerto durante diez minutos, el nombre de María del Mar Ramón era totalmente desconocido, pero desde que quedó expuesta la relación sentimental que tienen pasó a trascender mediáticamente.

Este viernes en LAM, la escritora de 31 años fue interceptada por las cámaras del programa de América y el periodista Alejandro Castelo la entrevistó en un particular ida y vuelta en el que se prestó a responder todas las preguntas.

Básicamente, la joven nunca fue lo suficientemente directa a la hora de responder, abriendo juego a la libre interpretación de sus palabras. Utilizó un humor particular, como cuando dijo que ella no era "la que murió y que revivió", algo que no cayó demasiado bien.

Por esta misma razón, el panel de angelitas la cuestionó. "A veces dicen es humor raro y es humor malo", opinó Yanina Latorre, que agregó que al menos sobre el final de la nota la entrevistada mejoró su discurso.

"No la entiendo cuando habla. Que tengamos que leer entre líneas lo que dice, me parece que no da. El tema fue grave, y atina a decir 'no soy el que murió y resucitó', la verdad lo que uno quiere escuchar es otra cosa, y más cuando hablas de tu pareja", disparó por su parte Marixa Balli, indignada.

El nombre de María del Ramón se viralizó desde que se supo su relación con Jorge Rial.

En tanto que Andrea Taboada también fue certera: "No me resulta graciosa, no me parece que sea para abordarlo así, es una persona que estuvo al borde de la muerte. Me parece que es un poco tontona... con respeto lo digo".