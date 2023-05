Alberto Cormillot le hizo frente a los rumores de embarazo de Estefanía Pasquini

En las últimas horas se comenzó a hablar de un posible nuevo embarazo de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, quien decidió salir a enfrentar esos rumores para ponerle un manto de claridad a la cuestión.



Todo surgió a raíz de un posteo algo controvertido de la esposa del prestigioso nutricionista: publicó una imagen de la virgen de la dulce espera, pero tapó “virgen” y dejó “espera”. Inmediatamente, todos especularon con un embarazo.



Ante esta situación y la creciente ola de rumores, Alberto Cormillot entendió que debía salir a aclarar. Hay que recordar que el médico y Estefanía Pasquini tienen un hijo en común, llamado Emilio.

Posteo de Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot. Foto: @estefi_pasquini.



“Aún estoy en mi sano juicio. Uno fue y es maravilloso. Emilio es lo más. Dos serían un error”, aclaró Alberto Cormillot, quien despejó, de esta manera, cualquier tipo de rumor, en diálogo con TN Show.



Hace unos días, hablando también de la paternidad, Alberto Cormillot se refirió a las diferencias en la crianza del pequeño Emilio comparado con sus otros dos hijos, Adrián y Renee.



“Yo seguramente debo haber estado mucho menos pegado con ellos cuando eran bebés. Estaba mucho más ocupado en crecer profesionalmente. Sigo trabajando, pero menos horas. Ahora estoy más pendiente de Emilio”, comentó el nutricionista.

Alberto Cormillot y Emilio.



Por otra parte, consultado sobre el futuro de Emilio, Alberto Cormillot sostuvo: “Me gustaría que sea lo que le guste, pero tiene que tener una buena educación. Quiero vivir 104 o 105 años para verlo recibido”.



“Me queda la duda. ¿Llegaré? No es fácil. Yo registré mi edad con la llegada de Emilio. No es un miedo que me obstruya. Es una cosa que está, yo disfruto el día a día. Trabajo como siempre y deseo que él tenga una educación y un futuro”, agregó.