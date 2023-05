Mirtha Legrand será operada esta tarde: todos los detalles

Mirtha Legrand será operada este martes en el Sanatorio Mater Dei. Se trata de una intervención programada en la que le colocarán un marcapasos. La conductora ingresará a la clínica de Palermo cerca del mediodía. La operación está pautada para las 19 y allí permanecerá hasta la mañana del miércoles, para que los médicos puedan seguir de cerca su evolución.

La información de la intervención quirúrgica surgió en la mañana del miércoles pasado, y ante las diferentes versiones fue la propia Mirtha la que aclaró la situación. "Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo", escribió la Chiqui en un comunicado que subió a sus redes sociales. "¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. Mirtha Legrand", concluyó.

Mirtha Legrand.

Tras la sorpresiva noticia, su hija, Marcela Tinayre, le quitó dramatismo y llevó tranquilidad. "Es ambulatorio. Ponen un marcapasos de última generación como los que se ponen ahora", se la escucha decir a la conductora en un audio enviado a Intrusos (América TV).

Luego pidió que los medios sean claros y que no exageren. "No difundamos el pánico. Es una cosa de nada, por favor", opinó. De esta manera, la conductora llevó tranquilidad en medio de la repercusión que se generó tras el comunicado de Mirtha.

Recordemos que Mirtha se refirió la semana pasada a su futuro en televisión y opinó sobre las negociaciones que mantiene su equipo con América luego de casi diez años en El Trece. En este sentido, aseguró desconocer el trasfondo de la negociación. "Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada", dijo la diva que eligió mantenerse al margen.