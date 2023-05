El contundente comunicado de Grupo América explicando el motivo por el que echaron a Marcela Pagano

Tras el enorme revuelo generado por la desvinculación de Marcela Pagano de A24, el Grupo América emitió este martes un comunicado explicando las razones del despido de la periodista.

Según compartió Pablo Montagna en LA NACION, desde Grupo América aseguraron de manera contundente sobre la decisión de apartar a Marcela Pagano: “Luego de una exhaustiva investigación administrativa interna se decidió su despido con causa por episodios de maltrato laboral”.

En el escrito en cuestión, constan detalles de la denuncia de un productor que trabaja desde hace casi dos décadas en Grupo América, y que acusó a Marcela Pagano por violencia laboral, radicando la denuncia junto a tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

“Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano, fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí”, argumenta el productor en un párrafo de su denuncia contra Pagano.

Marcela Pagano fue desvinculada de A24 tras una serie de polémicas denuncias. Foto: Captura TV.

Luego, el trabajador agregó: “Desde el comienzo de la llamada, la violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varas oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados. El griterío fue tan violento, despectivo y malicioso, que lo único que se me ocurrió fue cortar la llamada”.

Además, este productor aseguró que otros colegas sufrieron actitudes violentas por parte de Marcela Pagano, pero no se animaron a denunciarla. En tanto que la periodista rechazó la acusación, considerándola “falsa, maliciosa, extemporánea e improcedente”.

Tras la apertura de una investigación administrativa propiciada desde Grupo América, ocho trabajadores de la empresa cuestionaron el proceder de Pagano, por lo cual la impresa declaró como "grave e indamisible" el accionar de la comunicadora.

Marcela Pagano rechazó las acusaciones de maltrato en su contra. Foto: Instagram @marcelampagano.

"Teniendo en cuenta las normas internacionales, nacionales e internas para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de las relaciones del trabajo, el 28 de abril se notificó a Pagano la extinción del contrato de trabajo por su exclusiva culpa, invocando la pérdida de confianza ocasionada como consecuencia de su proceder injurioso desplegado para con compañeros de trabajo que la asistían diariamente”, expresaron desde el comunicado emitido por Grupo América.

Por su parte, Marcela Pagano aseguró que su desvinculación llegó tras "siete meses de presiones". A la vez que remarcó que “era imposible hacer periodismo" con la gente que dirige A24.