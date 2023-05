Qué es de la vida de Amigacho, el popular personaje de Crónica TV

Seguramente muchos recuerden con alguna sonrisa a Amigacho, el popular personaje que solía aparecer en la pantalla de Crónica TV y cuyo nombre real es Fernando Camara. Hace varios años que se sabe poco de él mediáticamente.

Fue un personaje muy singular que consiguió una explosiva popularidad por su insólita manera de expresarse, marcando continuamente la “ch” cuando hablaba, algo que también imitaban sus fans. En su momento, fue un verdadero furor.

Amigacho se hizo conocido de una manera muy triste: su novia, Eva Risueño, a quien apodaban Chicha, falleció a causa de una neumonía. Ese fue el comienzo, paradójicamente por la dolorosa manera, en la que se hizo famoso. Antes de la televisión, vendía estampitas en una estación de subte.

Amigacho supo hacerse conocido en Crónica TV.

Su lugar en la televisión era Crónica, más precisamente en el programa Hechos y Protagonistas, que conducía Anabela Ascar, quien justamente fue la persona que lo bautizó “Amigacho” por su desopilante forma de hablar.

Sin duda, el momento de mayor popularidad lo alcanzó con sus participaciones en Los Únicos y en ShowMatch, más allá de haber realizado una innumerable cantidad de presentaciones en boliches y eventos, además de integrar obras de teatro.

Sin embargo, como todo en la vida se termina, llegó la caída de Amigacho. Fue en 2016, luego de que un amigo lo acusara de haberle robado. “Me acompañó al banco y se hizo pasar por mi primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero”, contó el denunciante.

Amigacho, alejado de la televisión.

“Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi mamá murió hace poco. No tengo un peso. Me arreglo solo y como puedo. Nadie me ayuda. Soy discapacitado. Lo llamé muchas veces y él nunca me atendió. Me prometió 12.500 pesos que iba a traerme y no vino”, agregó.

En la actualidad, poco se sabe de Amigacho, aunque se conoció que estuvo durante un tiempo cantando y pidiendo monedas diariamente en la esquina de Santa Fe y Callao. “Trabajo en un videoclub de Bernal. El único que quedó en la zona. Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores”, había contado Amigacho en su última aparición en Crónica HD.