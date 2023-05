Beto Casella fulminó a Marcelo Tinelli por su millonaria deuda y predijo dónde terminará grabando el Bailando

Mientras Marcelo Tinelli se prepara para regresar a la televisión con el Bailando, se encendió una polémica dado que el conductor está buscando el estudio desde donde salir con su programa ya que canal América no cuenta con uno de las dimensiones necesarias. En este sentido, Beto Casella disparó contra la posibilidad de que El Nueve le alquile uno de sus espacios al popular conductor.

En este sentido, Casella cuestionó que El Nueve considere la chance de facilitarle un estudio a Tinelli ya que dicho canal peleará justamente el ttercer puesto en las mediciones de rating con canal América. "Deambula Tinelli, productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar, porque América no tiene espacio. Donde solía grabar, no hay lugar donde no deba guita".

Marcelo Tinelli vuelve a la televisiín en medio de una gran polémica por la deuda de su productora. Foto: Captura TV.

Luego, Beto Casella siguió: "Ha recurrido a Canal 9, que a mí me parecería una locura, por orgullo, porque vos estás en el mismo terreno compitiendo por el tercer lugar, que por más que te traiga todo el oro del mundo, darle un espacio para que venga a trabajar su producto en un espacio de tu canal".

Además, el líder de Bendita (El Nueve) disparó contra la deuda que acumula la productora de Marcelo Tinelli y deslizó sarcástico: "Aparentemente, en El Nueve le dijeron: 'Por lo menos adelantá la mitad, porque ya sabemos que no pagás...'. Esto es lo que se dice y como él no lo desmiente, le debe a cada santo una vela; un cheque de Tinelli lo querés agarrar y vuela para arriba. Así que va a tener grabar el programa en una plaza".

Finalmente, Beto Casella disparó contra Marcelo Tinelli por su deuda argumentando contundente: "Se paga con lo que se produce. La productora se tiene que solventar con lo que produce. Yo la mía la gané, la guardé... Nunca ponen una de ellos, que es lo que haríamos nosotros si sale mal algo. Eso no lo hace, no está en su concepto".