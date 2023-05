Viralizan un supuesto posteo que Thelma Fardin le habría dedicado a Juan Darthés en 2010

Las repercusiones por la absolución de Juan Darthés por parte de la Justicia de Brasil por la denuncia de abuso sexual presentada por Thelma Fardin sigue dando de que hablar.

El fallo del juez de San Pablo, Fernando Toledo Carneiro, contiene 58 páginas y en el final de la sentencia explica que juzga "improcedente la solicitud y absuelvo a Juan Rafael Pacífico (Darthés) de los hechos alegados en la denuncia" contra el actor por los supuestos hechos ocurridos en mayo de 2009 cuando se encontraba de gira con el elenco de la serie Patito Feo por Guatemala. Luego de unos años la actriz, que en ese momento tenía 16 años, decidió hacer pública su denuncia contra el actor.

En este contexto, Ángel del Brito compartió en sus redes sociales un supuesto posteo que habría realizado Fardin en febrero de 2010 dedicado a Darthes. En el mismo se los puede ver al elenco de Patito Feo, entre los que se encuentran Brenda Asnicar, Calu Rivero, Eva De Dominici, Gastón Soffritti y Laura Esquivel. Sorpresivamente no se encuentra Thelma. "Voy a extrañar las giras, los momentos, y más que nada verte a vos JD. Como quisiera decirte lo que no me animo. Cómo no nací antes", expresa el mensaje que acompaña la foto.

Rápidamente el posteo del conductor de LAM generó fuertes repercusiones en las redes. Aparecieron varios mensajes criticando a la actriz, aunque la gran mayoría de los usuarios opinaron que nada justificaba un abuso, mientras que el resto aseguraron que el posteo es trucho.

Recordemos que no es la primera vez que de Brito comparte en sus redes sociales opiniones sobre el caso. Luego del descargo que realizó la actriz cuando se conoció la noticia de la absolución del actor, el conductor se volcó a sus redes para compartir su opinión. "Absolución es Absolución. Por más vueltas que le den en la conferencia de prensa. Por más estadísticas y frases lindas. El fallo dice que no hubo violación pero si violencia sexual, pero que no hay pruebas materiales para culparlo de violación. Es técnico, pero así es la legislación", expresó contundente.