Por qué Rocco Gastaldi, el hermano de Juana Viale, no quiere ser famoso

En el año 2001, Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi tuvieron su tercer hijo: Rocco Gastaldi, hermano de Nacho y Juana Viale y el menos conocido de la familia, por pura decisión propia, como alguna vez explicó su madre.



Rocco Gastaldi no tiene apariciones en televisión. Le escapa a las cámaras y ni siquiera tiene redes sociales. Desde siempre, el tercer nieto de Mirtha Legrand adoptó un perfil notablemente bajo.



A pesar de la exposición de su familia, el menor de los hijos de Marcela Tinayre eligió no seguir ese camino y prefiere, al menos hasta el día de hoy, no hacerse famoso ni ingresar a los medios de comunicación.

Mirtha Legrand, junto a Marcela Tinayre, Nacho Viaje, Juana Viale, Ambar de Benedictis y Rocco Gastaldi. Foto: @soymarcelatinayre.



Al no tener redes sociales, los únicos registros que hay de él, por ejemplo en Instagram, son de su familia, particularmente en sus cumpleaños, momentos para el cual ninguno de ellos se priva de homenajearlo.



“Rocco, hijo tan amado y deseado. Feliz cumple, cachorro. Sos muy amado por todos, cambiaste mi vida, tu brillantez y prudencia es ejemplar. Te amo”, escribió para su cumpleaños número 21.



Por su parte, su hermano, Nacho Viale, también le dedicó unas palabras. “Feliz cumple, crack. Tanto para aprender de vos”, comentó el productor, dando a entender, de alguna manera con esa última frase, la nobleza de su hermano.

Rocco Gastaldi, con Marcela Tinayre y Juana Viale. Foto: @soymarcelatinayre.



Alguna vez, su madre, Marcela Tinayre, se refirió a la relación que Rocco Gastaldi mantiene con sus hermanos, Nacho y Juana Viale, que no se hace pública por una decisión exclusiva del joven, que tiene su vida alejada de los medios.



“Juana es la madrina de Rocco y Nacho lo protege”, contó Marcela Tinayre, quien luego explicó por qué la negativa de su hijo menor a pertenecer al medio. “No le gusta el medio para nada. Estudia ingeniería. Es otra historia. Pero es un divino”, agregó.