Gabriela Arias Uriburu descubrió por qué se casó con el hombre que la alejó de sus hijos

En el contexto de la presentación de Vínculos II en la Feria Internacional del Libro, la escritora Gabriela Arias Uriburu desarrolló los suyos y el por qué se casó con Imad Shaban, el hombre que años después la alejó de sus hijos al llevárselos a Jordania.

Ante un auditorio con la atención puesta hacia su persona, comenzó a explicar el vínculo entre su actividad y su historia familiar “Trabajando con mi árbol genealógico, hace poco nos enteramos de que una bisabuela por parte del lado paterno vino con una hija desde Francia. Esa hija nunca volvió a tener contacto con el padre. ¿Se van dando cuenta? Yo hice una fundación que aborda a los niños encontrados”, inició.

Asimismo añadió: “Yo decía: ‘le estoy diciendo a todos mis ancestros que los niños se encuentran para vincularse con sus dos papás’. La vida es gracias a esas dos personas que se encontraron, porque llegamos a esta vida gracias a un hombre y a una mujer”. Y es que su vida se dio por desencuentros que pudieron revincularse.

“Una de mis sobrinas viajó a Salta y una persona le preguntó quién era su mamá. ‘Isabela Arias Uriburu’, respondió. Esa persona quiso saber si no habían sacado la nacionalidad española ya que hay una enmienda para los nietos”, contó Gabriela a modo de anécdota y dio una revelación crucial: “A través de los Arias, se descubrió que nuestros ancestros tenían judíos”.

Eso fue algo que cayó como un baldazo de agua fría en su familia, ya que -en ese momento- su hija, Zahira, “había tomado la fuerza de defender a los palestinos en Israel. Ella está todo el tiempo hablando de la historia de su abuelo. Cuando tenía la posibilidad de tener una ciudadanía europea por un judío… es fuerte”. Tras esto, sentenció: “Ahí entendí por qué me casé con el árabe”.

Mostrando comprensión por la situación, comentó: “No hay nada más difícil para una persona religiosa que tener que esconder quién es o simular. Eso le ha pasado a un montón de personas que vinieron de Europa. Por eso, la historia con Imad tuvo un tinte religioso complejo”.

Continuando con el relato de la anécdota con su hija, contó: “Yo me propuse hacer los papeles, pero no sé si se van a aprobar. A Zahira le conté que tenía la posibilidad de hacer la ciudadanía de Portugal por unos ancestros judíos. Ella no lo podía creer”.

Es que en esa familia, “la vida va jugando sus ciclos” y esa fue la encrucijada más grande que pudo tener, y la que determinó el destino de su s vínculos. “El padre de Imad es de una ciudad de Palestina a la que ellos les quitaron sus tierras y terminaron siendo refugiados en Jordania. Hay mucho dolor respecto a esto”, concluyó.