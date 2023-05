El escándalo que protagonizó Julieta Poggio, de Gran Hermano, en los Premios Gardel

Un momento de máxima tensión se dio en el ingreso a la gala de los Premios Gardel con una protagonista absolutamente inesperada: se trató de Julieta Poggio, de Gran Hermano, quien se peleó con la seguridad del lugar.



Sucede que la ex participante del reality, en donde terminó en el tercer puesto, no logró acreditarse para la ceremonia. Incluso, intento hacerlo hasta último momento, pero no tuvo éxito en esa búsqueda.



Ante esta situación, cuando intentó ingresar a la gala, personal de seguridad le cortó el paso a Julieta Poggio, a quien no le gustó para nada esto, lo que provocó una discusión a los gritos en plena entrada.

El escándalo de Julieta Poggio en los Premios Gardel.



“Ustedes no saben con quién se meten”, les dijo Julieta Poggio en un momento de altísima tensión, que no se correspondían con lo que estaba sucediendo adentro, en donde se estaba premiando a los artistas del mundo de la música.



Sin embargo, a Julieta Poggio le apareció una inesperada salvadora: Flor Vigna. Según publicó PrimiciasYa, la influencer, quien acaba de lanzarse como cantante y que estaba como invitada, ayudó a la ex Gran Hermano para que pudiera ingresar.



La pareja de Luciano Castro sumó entre sus invitados a último momento a Julieta Poggio, quien, de esta manera, logró alcanzar su objetivo de ingresar a la fiesta en donde cumplió un sueño.

Julieta Poggio, de Gran Hermano, en los Premios Gardel. Foto: @poggiojulieta.



Es que Julieta Poggio vivió una noche muy especial, dado que pudo conocer a Emilia Mernes, de quien es una verdadera fanática desde los comienzos de su carrera, como ella misma contó varias veces en la casa de Gran Hermano.



La modelo, actriz y profesora de danzas está aprovechando como pocos el éxito de Gran Hermano y la fama que conlleva haber pasado por la casa más famosa del país. Y, por supuesto, puede darse este tipo de lujos.