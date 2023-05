Maria del Mar Ramón, la nueva novia de Rial, reveló por qué cerró sus redes sociales

Cuando se conoció que Jorge Rial había sido internado en Colombia por un infarto, también se reveló otro detalle que hasta el momento era desconocido: el conductor está de novio con la escritora colombiana María del Mar Ramón.



Consultada sobre su vínculo con el conductor, la escritora, que tiene 31 años menos que él, se mostró sorprendida por la enorme repercusión no sólo en los medios, sino también en las redes sociales.



En ese sentido, en los últimos días se dio una circunstancia llamativa: María del Mar Ramón había decidido cerrar sus redes sociales una vez que su nombre se instaló en los medios argentinos por su relación con Jorge Rial. Ahora, explicó los motivos.

María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial.



“Tuve que cerrar mi Instagram en un momento y así lo voy a mantener, porque recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Dije, literalmente, esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mí. ¡Dios, no me puede estar pasando eso!”, comentó en una entrevista radial.



“Después me dije: ‘Yo no tengo por qué responder’. Y, además, estaba en mi país, mi casa. Así que no contesto, no mando mensajes”, agregó María del Mar Ramón, en la misma nota, en la que se le contó que el tema se había tocado en LAM.



En ese momento, la escritora comparó la situación actual del país con la repercusión que tomó su romance con Jorge Rial. “Que nosotros hayamos salido en LAM marca que en este país pueden pasar muchas cosas en las elecciones”, comentó irónicamente.

María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial.



María del Mar Ramón es colombiana, nacida en Bogotá, pero está radicada hace más de 10 años en la Argentina. Ella había acompañado a Jorge Rial en sus vacaciones cuando sufrió el episodio cardíaco que terminó en internación.



La escritora, que tiene publicados dos libros a sus 30 años de edad, es una reconocida militante feminista y es fundadora de la ONG “Red de Mujeres”, como también de “Las Viejas Verdes”, en Colombia.