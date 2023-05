El escandaloso escrache cruzado entre Martín Liberman y una heladería

Este martes, Martín Liberman se convirtió en tendencia en las redes sociales por un llamativo escrache cruzado con una heladería. El periodista mandó al frente al local comercial en cuestión con una foto en que acusó que le enviaron poca cantidad de helado, mientras que desde la tienda aseguran que se trató de una venganza del comunicador porque le habían rechazado un canje.

Desde sus historias de Instagram, Martín Liberman mostró el envase del cuarto de kilo de que pidió a heladerías Lado Bueno, pero no se mostró conforme con la forma en que le llegó el producto. “¡Si pedís helado en Lado Bueno es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas llenen el pote, no estafen a la gente”, se quejó el periodista.

El posteo de Martín Liberman contra una conocida heladería. Foto: Instagram @libermanmartin.

Desde la heladería no se quedaron callados y echaron más leña a la fogata de redes sociales, argumentando que Liberman los escrachó poque ellos no aceptaron su pedido de canje. “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”, escribieron tajantes.

La contundente respuesta de una conocida heladería al reclamo de Martín Liberman. Foto: Twitter: @LadobuenoOK.

Para ilustrar su postura, desde la heladería compartieron imágenes de una captura de pantalla con el chat que tuvieron con Martín Liberman en julio del año pasado, donde se puede ver que el comunicador les propueso: “Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”. Días después, repitió su oferta, pero desde el comercio le respondieron amablemente que no.

Para sumar condimentos a este escándalo, la pareja de Martín Liberman, Ana Laura López, expresó desde las redes sociales que la queja por la cantidad de helado fue de ella. Entonces el comunicador tomó cartas en el asunto y desde un video en sus historias de Instagram explicó: “Yo reclamé en forma privada. Lo quiero contar porque los chicos de Lado Bueno lo omitieron. No crean en todo lo que leen y escuchan, porque yo hace un año les dije si querían hacer algo juntos. Ellos tenían la chance de resarcir el error, compensarme o no, darme una explicación o no y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, yo decidí subir la foto del helado”.

Finalmente, sobre el canje que la heladería le había rechazado, Liberman remarcó: “Me dijeron que no y está perfecto. Después de eso habremos comprado el helado no menos de 20 o 30 veces. Normalmente viene bien. A veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez”.