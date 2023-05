La inesperada revelación de Camila Homs sobre su vínculo con Rodrigo de Paul

Camila Homs estuvo invitada a Mandale fruta (República Z). Durante la charla reveló un dato que sorprendió a todos sobre su relación con Rodrigo de Paul, su ex pareja.

"La semana pasada llegué, hice un viaje de 8 horitas. Dormí 4, las 4 restantes dije '¿qué hago con el celular?'. Empecé a borrar fotos, limpié", expresó. "¿Limpiaste fotos de tu ex?", le consultó Sofía Jujuy. "No, ya las había limpiado", respondió sin vueltas.

"Me jode que me sigan preguntando por él. De mi pasado, ya no quiero hablar. De lo que me pasó, no me quedo con absolutamente nada malo, saco todo lo bueno. No soy rencorosa. Ya está, pasado pisado", agregó Homs.

"Yo no tenía una carrera estando afuera. Arranqué cuando volví. Me fui con 18 años. En un año y medio fue un tremendo batallón de cosas. Cambié mi forma de pensar, siempre muy positiva. La vida es tan linda, hay que vivir y disfrutar cada día como si fuera el último. Antes no lo pensaba porque vivía como en una burbuja de cristal. Me fueron pasando cosas en la vida y fui creciendo", reflexionó para finalizar.

Camila Homs. Fuente: Instagram @camihoms.

Recordemos que Camila fue noticia hace algunas semanas luego que se filtrara las intenciones de Marcelo Tinelli de convocarla al Bailando 2023. Sin embargo, la modelo negó haber firmado algún contrato, luego que Locho Loccisano confirmara en Desayuno Americano (América TV) que ya estaba todo cerrado.

Tras las repercusiones de la noticia, la modelo se comunicó con la revista Caras y aclaró la situación. "Es cierto que tuve una reunión pero no hay nada confirmado", expresó.