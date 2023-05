Dónde nació el escándalo por el que se pelearon todos contra todos en LAM

La dinámica de LAM se ha caracterizado por ese entramado de panelistas que aportar opiniones, datos y también se trenzan ocasionalmente en discusiones. Hace unos días, Yanina Latorre se peleó con Estefi Berardi, lo que provocó un momento incómodo al aire.

La angelita más famosa la increpó por una información que brindó sobre un posible retorno de Jorge Rial al aire de C5N, tras su operación de corazón en Colombia. Al refutar ese dato, la blonda la tildó de mentirosa y así se abrió un campo de batalla dialéctica.

Pero no terminó en ese episodio, dado que todo se trasladó a las redes sociales, donde Ángel de Brito exhibió algunos posteos de Berardi criticando al ciclo. “Los retweets y ‘Me Gusta’ de @estefiberardi contra el programa que la hizo famosa y contra el conductor que le dio su mejor oportunidad”, publicó el animador.

La pelea en LAM contra Estefi Berardi

La joven panelista no se quedó callada y saltó a retrucar: “Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes”.

Yanina también intervino, motorizada en la indignación de esa descripción de Estefi sobre que habría echado a varias angelitas en el pasado. “Ni vos ni nadie se va a meter conmigo ni con mi laburo. Hablás de violencia porque no tenés recurso para discutir o debatir. Sos digna de lástima. Nunca laburaste en equipo. Tuviste problemas con todas”, bramó.

En todo este lío, que se erige en una sintomatología de una tirantez latente en el staff, aunque Ángel ya anticipó que no tomará represalias sobre puestos de trabajo, apareció un antecedente de un conflicto anterior, de varios años atrás que podría actuar como un ejemplo de las interrelaciones en el programa.

El propio de Brito recurrió al archivo y posteó una nota en cuenta de Twitter que refiere a la salida de Nequi Galotti en 2018. En ese artículo periodístico se abordó la singular manera en que la ex modelo renunció al ciclo, de un día para otro.

Ángel recordó la salida de Nequi Galotti y el enojo de Yanina en 2018

En ese momento, Yanina acudió a su lengua sin filtros y confrontó a Galotti en un móvil para referirse al comportamiento en el chat interno de panelistas. "No saludaste. Decís que no podés con todo y te entiendo, pero no sos la única a la que le pasan cosas. Fue muy incómodo, yo quedé muy expuesta porque ese día iba a bailar", sostuvo.

¿Por qué Ángel sacó a colación esa circunstancia del pasado? Probablemente para probar que Yanina no ha tomado nunca la decisión de bajar a alguna compañera del equipo.