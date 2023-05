El categórico comentario de Ángel de Brito tras el descargo de Thelma Fardin

Este sábado, la Justicia de Brasil absolvió a Juan Darthés en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin. Horas más tarde, la actriz brindó una conferencia de prensa mostrando su disconformidad con el fallo.

"El fallo reconoce el abuso, reconoce el sexo oral, la penetración con la mano... pero dice que no se alcanza a probar que hubo penetración con el pene y, por eso, no se considera violación”, advirtió Fardin.

"En Brasil, solo el 1% de los abusos sexuales obtienen condena. No soy la excepción, soy la regla”, agregó la actriz. "No sientan que esto las adoctrina. A mí, no me adoctrina, no me calla, no me quiebra, no cambia mi convicción de seguir luchando. La Justicia es el último bastión del patriarcado. La revolución social no la frena un juez de primera instancia ni un sistema judicial vetusto. La revolución y la emancipación de nuestra voz ya la conquistamos", concluyó.

Luego del descargo de la actriz, Ángel de Brito se volcó a sus redes sociales para compartir su opinión. "Absolución es Absolución. Por más vueltas que le den en la conferencia de prensa. Por más estadísticas y frases lindas. El fallo dice que no hubo violación pero si violencia sexual, pero que no hay pruebas materiales para culparlo de violacion. Es Técnico, pero así es la legislación", expresó contundente.

La opinión de Ángel de Brito. Fuente: Twitter @AngeldebritoOk.

Cabe señalar que el fallo del Juzgado Penal Federal de San Pablo determinó: "Se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. En este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone".

Recordemos que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018, en Nicaragua, donde se encontraban durante la gira del elenco de la novela de Patito Feo en 2009. En aquel momento, ella tenía 16 años y él 45.