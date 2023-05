Fabián Cubero contó cuál es el momento que más disfruta con sus 4 hijos a solas

En una entrevista en la que reveló detalles de la vida familia que lleva junto a Micaela Viciconte y sus cuatro hijos, Fabián Cubero reveló cuál es la actividad que más disfruta compartir con las tres adolescentes y su pequeño niño.



En una visita familiar al programa Cortá por Lozano, de Verónica Lozano como conductora, el ex futbolista habló de sus hijos, de los momentos favoritos entre ellos y cuál es el momento del día que más ansiosas esperan sus hijas.



“A las chicas les encanta salir del colegio y encontrarse con su hermano. Siempre me preguntan si las voy a buscar y si estoy con él en el auto”, comentó Fabián Cubero en el programa de Verónica Lozano.

Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca. Foto: captura de TV.



“Las tres son súper amorosas. Allegra es más arriesgada porque lo da vueltas por todos lados. Indiana lo baña y le gusta cambiarle los pañales. Y la más chiquita juega un montón”, agregó el ex futbolista.



Asimismo, Fabián Cubero explicó de qué manera repercutió la llegada de Luca, su cuarto hijo y el primero con Mica Viciconte, en el vínculo familiar que llevaban con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna.



“Luca unió porque las nenas lo aman. Cuando están ellas, no me dejan hacer nada porque lo bañan, le dan de comer y lo acuestan. Les encanta y él está chocho”, contó, muy feliz, Fabián Cubero.

Fabián Cubero y su familia. Foto: @fabiancuberooficial.



Por su parte, Micaela Viciconte habló del comienzo de su relación con el ex jugador y reveló, además, un pedido muy concreto que le habían hecho las hijas de él, cuando la pareja empezaba a consolidarse.



“Ellas siempre pidieron un bebé. Obviamente la decisión es de los grandes. Yo quería una nena, pero ahora que tengo a un nene, me encanta. Está bueno para que complemente con las nenas”, contó la influencer.