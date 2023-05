Yeyo de Gregorio reveló por qué se terminó para siempre su relación con Nico Vázquez

Desde hace un tiempo se viene destapando la interna que quedó entre los ex Casi Ángeles, entre ellos, Yeyo de Gregorio y Nicolás Vázquez, quienes supieron ser muy amigos y hoy están completamente distanciados.



Sin embargo, Nicolás Vázquez no es el único actor de aquella tira de Cris Morena con quien Yeyo de Gregorio está enemistado. Otro de los ex Casi Ángeles con quien dejó de hablarse es Nicolás “Cachete” Sierra.

Nicolás Vázquez y Yeyo de Gregorio.



“Con Cachete Sierra nos distanciamos desde hace un tiempo”, comentó Yeyo de Gregorio en diálogo con Socios del Espectáculo. “¿Lo que pasó con Cachete lo pudiste solucionar?”, le repreguntó el cronista.



Ante esa siguiente consulta, el actor respondió tajante y le cerro la puerta a un posible acercamiento. “No. Ya nos vimos varias veces y nos dimos un abrazo. Nos queremos. Pero la amistad se perdió”, aseguró.



Asimismo, dio los motivos por los cuales esas relaciones se quebraron y por las que él considera que ya no hay vuelta atrás, especialmente con Nicolás Vázquez, con quien, sostiene, está todo terminado.



“Yo soy medio blanco o negro. Para mí los códigos son de una forma. Si se rompen, por algo se rompieron. Y lo mismo con Nico Vázquez. Con él estoy distanciado y jamás diría que no es un buen artista”, explicó Yeyo de Gregorio.

Yeyo de Gregorio y Nicolás Vázquez.



En ese sentido, el cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, insistió sobre el vínculo que tenían con Nicolás Vázquez, pero la respuesta no fue satisfactoria.



“¿No pudieron volver?”, preguntó el periodista. “No. Y no hay ganas de ninguno de los dos lados”, respondió, nuevamente, de manera tajante Yeyo de Gregorio, quien al parecer no da segundas oportunidades.