Por qué Sabrina Rojas decidió no perdonar nunca más al Tucu López

Hace unos días se conoció la noticia bomba de la separación de Sabrina Rojas y El Tucu López. Noticia bomba porque hasta hace poco se los veía muy enamorados y nada hacía suponer que hubiera una crisis.



Es que todo se dio de manera veloz: comenzaron a circular rumores de que habría una tercera en discordia entre ellos, luego de que se lo viera al conductor charlando muy de cerca con una mujer en un boliche de Córdoba.



“A mis 42 años no tengo por qué aguantar nada”, expresó, de manera tajante, Sabrina Rojas, dando a entender de que su decisión de terminar la relación con El Tucu López ya es inamovible.

Sabrina Rojas y el Tucu López están separados. Foto: @rojassasi.



Desde Intrusos hablaron con El Tucu López para conocer sus sensaciones en este momento y para preguntarle si realmente hay una tercera en discordia. “Quiero reconciliarme con Sabrina”, contestó.



“¿Y qué vas a hacer ahora para arreglar esto?”, le repreguntaron desde el programa que conduce Florencia de la V en la pantalla de América. “Hablar y tratar de explicarle lo que pasó. Yo creo que con diálogo y con amor las cosas se solucionan”, respondió el conductor.



Asimismo, Karina Iavícoli contó que pudo comunicarse con Sabrina Rojas y que le confirmó que estaban separados con el Tucu López. En ese sentido, según reveló la panelista, no tuvo reparos en dar los motivos por los cuales no piensa perdonarlo.

Sabrina Rojas no piensa perdonar al Tucu López. Foto: @rojassasi.



“Lo que me dice Sabrina es: ‘Me separé este lunes después de ese rumor porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor’”, contó la panelista de Intrusos. De este modo, pareciera muy difícil que la modelo dé el brazo a torcer.



Por su parte, ante esta postura de Sabrina Rojas, El Tucu López intento explicar nuevamente el contexto de la conversación con la supuesta tercera en discordia. “Charlamos con ella, como también con mucha gente más en el boliche”, aseguró.