El posteo con el que Thelma Fardin deja en claro que el juicio contra Juan Darthés no ha terminado

Un gran revuelo generó la noticia de la absolución en primera instancia de Juan Darthés que hizo la justicia brasileña, todavía sin sentencia firme, en la causa por abuso sexual que inició hace algunos años Thelma Fardin. Y ahora, la actriz salió a aclarar que el proceso judicial no ha terminado.

De hecho, Fardin se encargó de remarcar que el jucio contra Darthés no ha sido anulado. "Harta me tienen, no se anuló nada. Están muertos de miedo porque en breve habrá sentencia", escribió la artista en un posteo de sus historias de Instagram.

El contundente posteo de Thelma Fardin tras el rumor de la anulación del juicio contra Juan Darthés. Foto: Instagram @soythelmafardin.

De esta manera, Thelma Fardin señaló que más allá de la absolución de Juan Darthés, el juicio no fue anulado tal cual se comentó.

El anuncio con el que Thelma Fardin convocó a una conferencia de prensa. Foto: Instagram @soythelmafardin.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Darthés explicó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad".

Juan Darthés fue absuelto por la justicia brasileña, pero el juicio en su contra no ha sido anulado.

Desde las 17 de este sábado, Fardin convocó a una conferencia de prensa junto a sus abogados en las oficinas de Amnistía Internacional.