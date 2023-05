El motivo por el que Chantal Abad decidió irse de Cocineros Argentinos tras el caso de Juan Ferrara

Cocineros Argentinos se convirtió en uno de los clásicos formatos que presenta la TV Pública a diario. Sin embargo, durante estas últimas semanas el programa se vio sacudido por la fuerte interna que se generó, algo que derivó en la salida de Juan Ferrara y ahora también de Chantal Abad.

La primera salida abrupta que se dio en Cocineros Argentinos fue la de Juan Ferrara, que quedó desvinculado del ciclo tras casi quince años de trabajo al frente del programa. Los rumores señalaron a Chantal Abad, quien se sumó al equipo hace un mes aproximado, fue la supuesta causante de su desvinculación.

En Socios del espectáculo habían asegurado: “Lo que tenemos para contar es que cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él (Juan) quedó un poco relegado. Juan se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse”.

Pero ahora la situación cambió y sería Chantal Abad quien también se alejó del programa. La conductora reveló en una charla con Intrusos que decidió dar un paso al costado en este rol, afectada por el escándalo que se armó con su colega.

“Ayer tuve una reunión con la gente de la productora que la verdad que me escucharon”, comenzó explicando la cocinera con señales de angustia y mucha frustración por lo ocurrido.

“Yo les dije: ‘Yo me siento incómoda. Entiendo que Juan ya hizo su parte, que fue salir a hablar públicamente y a decir que esto no tiene nada que ver conmigo, entiendo que ustedes hicieron lo mismo”, agregó la ahora ex Cocineros Argentinos.

Chantal Abad habló sobre su alejamiento de Cocineros Argentinos.

Y luego resumió: “Pero me parece que necesitamos hacer un parate, ordenar esto y que no haya un ápice de duda con nada, que todo esté claro y transparente para todos y que de ahí en más podamos trazar un camino’”,

“Estamos hablando en este momento para que yo pueda entender qué está pasando y cuál es la verdad. Juan es muy amoroso y también está incómodo con lo que está circulando”, cerró Chantal Abad. Chantal Abad fue apuntada como una de las involucradas en la salida de Juan Ferrara.