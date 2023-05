Paula Chaves contó su verdad del enojo de Carina Zampini por tomar su lugar en Pasaplatos

Extraño. Como mínimo llamativo. El caso de la temporada especial de Pasaplatos famosos acaba de convertirse en una controversia, por la designación de Paula Chaves como conductora de esos doce capítulos del ciclo que conduce regularmente Carina Zampini.

La nueva apuesta de El Trece por un reality gastronómico marcha en su primera etapa, en búsqueda de asentarse y con el liderazgo de la ex El gran premio de la cocina. Claro que la idea de ampliar con una serie de episodios con celebridades y que la anime la esposa de Peter Alfonso activó una polémica.

¿Por qué Zampini no forma parte de ese apéndice del ciclo? ¿Hubo comunicación de Paula con Carina para avisarle que la convocaron? Son algunos de los interrogantes que se configuraron en torno a esta circunstancia y que encontraron la palabra de la ex Bake Off.

La modelo charló con LAM, en un móvil en vivo a la salida de la primera grabación. Además de compartir su alegría por retornar a la pantalla chica, tras varios meses de ausencia en Telefe, Paula abordó el tema urticante de un posible enojo de Zampini.

En cuanto a las razones de la ausencia de Carina, Chaves atinó a explicar lo que le cabe de esta trama, es decir, a su nula injerencia. “No sé qué quieren que les diga. A mi cuando me llamaron me dijeron que era otro programa porque es la edición ‘famosos’ y yo no pregunté más”, contó.

En lo referido a sí se enteró de una bronca de su colega, la esposa de Peter aseguró: “No tengo ni idea si ella dijo algo, en realidad con Carina no me crucé, pero las veces que nos vimos todo con la mejor onda. Lo mío es un programa corto y, tal vez, ella no pudo hacerlo”.

Zampini enojada porque no le dieron tiempo para pensar sobre hacer Pasaplatos famosos.

Por su parte, Ángel de Brito iluminó toda la problemática y narró: “Vamos a contar lo que está pasando con ‘Pasaplatos’, porque no es normal, Paula la careteó como pudo, que tu programa lo haga otro, con famosos y en el mismo canal, al mismo tiempo”.

Y se explayó respecto a Carina: “Lo cierto es que Zampini no quiso hacer este especial con famosos, obviamente se lo propusieron porque es la conductora del programa. No sé por qué lo rechazó, calculo que no le cerraría hacer doblete o meter famosos, cuando su programa recién empieza. Por otro lo más usual, cuando está todo bien, más si se conocen, es que le mande un mensaje diciendo ‘che, no lo pude hacer, suerte’”.