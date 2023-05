La integrante del programa de Pamela David que estaría disconforme con el lugar que le dan rompió el silencio

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Luisa Albinoni rompió el silencio sobre su supuesto enojo por la escueta participación que tiene en Desayuno Americano (América), el magazine matutino que conduce Pamela David.

Lejos de mostrarse en tensión con el programa en el que se desempeña, Luisa Albinoni aclaró: "Es una cosa distinta, estoy feliz, estoy contenta. Me gustó la propuesta porque era panelista y cocinera, esa cosa descontracturada de un lado al otro, y correr con esa función de medio mamá de la casa".

Luego, sobre la situación de que a veces no hay tiempo en el ciclo de Pamela David para que Luisa Albinoni haga su segmento de cocina, la entrevistada se sinceró: "Lo que pasa es que estamos buscando la forma... Le estamos buscando la onda. No me siento para nada desdibujada, me gusta ese lugar. Lo que pasa es que están pasando cosas terribles y a veces me quedo ahí pensando, me rayo mal por la cosas que pasan".

La producción del envío de Pamela David decidió convocar a Luisa Albinoni por el eficaz desempeño que tuvo en MasterChef Celebrity (Telefe), considerando que su presencia podría darle un toque adicional a Desayuno Americano.

Además, este viernes Pamela David interpeló al aire a Luisa Albinoni, quien una vez más sostuvo que no está enojada con su participación en el programa, y que además explicó que la foto de ella que se viralizó en la que se la ve sentada en una banqueta con expresión de tedio, responde en realidad a que ella estaba escuchando con atención a Paulo Vilouta, quien estaba abordando un tema serio de actualidad en el magazine.