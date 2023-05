Luis Ventura reveló el importante pedido que le hizo Jorge Rial sobre sus hijas

Luis Ventura y Jorge Rial supieron forjar una gran relación laboral durante muchos años, pero también una fuerte amistad, que, luego de algunos desencuentros y diferencias, se fue apagando.



Ahora, con la situación que tuvo que atravesar Jorge Rial en Colombia con su internación a raíz de un episodio cardíaco, Luis Ventura confesó que sintió un “malestar en el pecho”, que lo hizo recordar cuestiones del pasado.



“Un día, una de las hijas vino y me puso una cadenita diciendo: ‘Yo quiero que mi padrino seas vos’. El otro día estuve hablando con el verdadero padrino y me contó algunas cosas que yo desconocía”, contó el periodista en el programa A La Tarde.



“Él dejó de ser el padrino, no por el corazón, porque eso hubiera sido lo último que hubiera querido, sino porque, de buenas a primeras, se cambiaron todos los números telefónicos”, agregó Luis Ventura.



Luego, profundizó sobre la relación que lo unía a Jorge Rial. “Con Rial compartíamos un camarín de dos por dos. Había un placard, una mesita y un espejo. Esa parte que era la más grande del camarín la ocupaba Rial. Yo me cambiaba arriba del inodoro. Yo llegaba siempre tarde y entonces Jorge se estaba cambiando, así que me iba ‘al fondo a la derecha’”, contó Luis Ventura.



Asimismo, reveló que alguna vez Jorge Rial le hizo un importante pedido vinculado a sus hijas, Morena y Rocío. “Un buen día me dijo: ‘Vení y firmá acá’. Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero para la otra me dijo: ‘Si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”, contó Luis Ventura.

Jorge Rial y Luis Ventura. Foto: @jrial.



“La firme fue para hacerme responsable de que, si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas. El papel lo tiene Jorge”, agregó el periodista, quien remarcó en aquella época no era para nada exagerada la preocupación de Jorge Rial.



“A Rial le rompieron la cara en El Cielo, que después lo indemnizaron con 30 mil dólares. Después, en la entrada del shopping Alto Palermo le partieron la cara. Yo lo tuve que llevar en silla de ruedas a uno de los sanatorios de juncal y Coronel Díaz a la madrugada”, cerró Luis Ventura.