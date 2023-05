La mejor cábala de Wanda Nara cada vez que juega su equipo favorito

Wanda Nara estuvo en el estadio Monumental para presenciar una nueva edición del superclásico que disputaron River y Boca. Hincha del conjunto local, la esposa de Mauro Icardi mostró cuál es su cábala y sorprendió a todos con una serie de looks tan imponentes como distintivos.

A Wanda Nara le funcionó la cábala: así vivió el triunfo de River sobre Boca

Wanda Nara fue una de las tantas celebridades que el domingo pasado se acercó al estadio de River Plate para presenciar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Reconocida hincha del conjunto millonario, Wanda aprovechó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes de lo que fue su visita al barrio de Núñez.

Wanda Nara disfrutó del triunfo del equipo de Martín Demichelis - Fuente: Instagram Wanda Nara (/wanda_nara)

“La cábala no se cambia”, escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram. En la primera de las fotos se la ve posando en un balcón del Chateau Libertador Residence, con el Monumental de fondo y luciendo la clásica camiseta titular de River. Sin embargo, a la hora de ir al estadio, la conductora de Masterchef apeló a un cambio de look, por lo que no termina de quedar en claro si su cábala es usar la camiseta de River o bien ir a la cancha cuando hay partido contra Boca.

El elegante y costoso look que lució Wanda Nara para ir a la cancha de River

Como si no bastara con su simple presencia, como si ella misma ya no fuese llamativa, Wanda Nara eligió un look para su visita al estadio Monumental que la hizo ser el centro de todas las miradas. Tras el cambio de vestuario, Wanda lució una impecable polera roja firmada por Balmain que presenta una serie de botones dorados a la altura de los hombros y un valor de mercado superior a los 1250 dólares.

En juego con la polera, la conductora y empresaria apeló a un par de zapatos y a una cartera mini Kelly de Hèrmes, edición limitada, que es de piel y tiene un costo que oscila entre los 10 mil y los 14 mil dólares. Para finalizar, Wanda apostó por un jean clásico y con roturas para darle a su look un toque más usual y más acorde al contexto del partido de fútbol que fue a ver.