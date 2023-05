Las versiones cruzadas sobre los motivos por los que Andy Kusnetzoff no está al aire con Podemos Hablar

La demora en el regreso de Podemos Hablar (Telefe) a la televisión desató múltiples especulaciones, y ahora Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre la ausencia de su programa en la pantalla chica, mientras Yanina Latorre dio una polémica versión opuesta sobre los dichos del conductor.

Puntualmente, lo que llama la atención es que todavía no haya noticias sobre el regreso de Podemos Hablar, ya que el ciclo que lidera Andy Kusnetzoff se ha caracterizado por liderar el rating de los sábados durante varias temporadas desde su debut en 2017.

Con su fórmula que apuesta a un ameno grupo de invitados, y el buen pulso de Kusnetzoff para sacar provecho de las anécdotas personales que confiesan las figuras invitadas, Podemos Hablar se convirtió en una de las propuestas televisivas favoritas del público argentino, pero por el momento ni siquiera tiene fecha tentativa de retorno al aire.

Andy Kusnetzoff no tiene fecha estipulada de regreso con Podemos Hablar. Foto: Captura TV.

En diálogo con un móvil de LAM, el propio Andy Kusnetzoff se encargó de explicar sobre Podemos Hablar: “Yo creo que va a volver en algún momento, estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo cosas que están buenísimas, pero estamos en eso. PH está en mi corazón y yo creo que siempre va a volver, el tema es cuándo. Yo estoy super contento y quiero que vuelva”.

Encargándose de restarle dramatismo a la demora del regreso de Podemos Hablar, Kusnetzoff remarcó: “Estamos en charlas sin apuro porque la verdad queremos que el producto esté bueno y que tenga una renovación. Y está bueno, creo que no apurarnos con eso es lo que convenimos con el canal”.

Por otro lado, Yanina Latorre apuntó contra Andy Kusnetzoff y sostuvo sobre los motivos que estarían retrasando el regreso de Podemos Hablar: “Acá me dicen del canal que él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme en algunos pedidos, que capaz quiere cambiar algo para que no sea siempre lo mismo. Y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede”. Además, la panelista de LAM aseguró que el conductor de PH quiere modificar la estructura de su ciclo, y desde Telefe se resiste a esa idea ya que el envío está funcionando tal cual está.