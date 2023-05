La polémica opinión de Dallys Ferreira sobre la Argentina que le valió una lluvia de críticas: "Son pobres, pero..."

En la noche del martes, Dallys Ferreira jugó de visitante en el panel de LAM y generó mucho revuelo en redes luego de opinar sobre la situación económica de la Argentina, el país donde durante varios años hizo carrera y le fue muy bien.

¿Cómo llegó Dallys Ferreira a hablar sobre este álgido tema en un programa de espectáculos y chimentos? Todo empezó cuando Ángel de Brito le preguntó a la modelo oriunda de Paraguay si pensaba quedarse en el programa donde había sido invitada solo por esa emisión.

“Ya hablás como titular… Tiranos unos dólares paraguayos”, le marcó el conductor, mientras Marixa Balli deslizó “lo bien” que estaba Paraguay en la actualidad. “No, yo estoy de turista. Gano mejor en Paraguay”, admitió Ferreira. Y agregó: “Les extraño mucho. Son pobres, pero los extraño un montón”.

Ante las caras de estupor de las angelitas, Dallys dijo más: “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero los quiero un montón”. “¡Qué terrible que la gente te diga ‘están pobres, están mal’! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen ‘nos dan una pena ustedes, están tan mal’”, acotó entonces Marixa Balli.

Dallys Ferreira pasó por LAM y generó una ola de críticas. Captura TV

“Sabés que lo que veo mucho es en el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis tremenda acá y así fuimos llevando y arrastrando, la gente está desesperanzada”, analizó la ex Bailando por un sueño.

A la vez, la artista paraguaya indicó que quería visitar nuestro país más seguido. “Yo quiero mucho a la Argentina, y cuando me dicen ‘qué país generoso’ conmigo lo acepto, porque ha sido muy generoso conmigo, pero la gente me dice ‘no vuelvas’, y estoy hablando de gente que tiene empresas”, justificó.

La lluvia de reacciones a los comentarios de Dallys Ferreira

Pero las palabras de Dallys Ferreira le valieron una catarata de comentarios en las redes, donde los televidentes se volcaron de inmediato a cuestionarla. “No pensé vivir para escuchar a Dallys Ferreira criticar a Argentina que le mató el hambre por años. Qué tupé”, dijo una persona.

“Dallys Ferreyra en #LAM evidencia que nunca salió de su casa a ver cómo vive el pueblo paraguayo a pesar de los muy buenos números macroeconómicos del país”, comentó otro usuario indignado. La modelo se volvió a Paraguay, donde vive con sus hijos. Instagram Dallys Ferreira