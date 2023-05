La condición que le puso Juana Viale a su novio empresario: “Es una relación…”

Desde que rompió el lazo con Agustín Goldenhorn, con quien proyectó e inició la construcción de una casa para convivir, Juana Viale quedó envuelta en una infinidad de rumores sobre su plano privado. En ese raid, se la vinculó con un poderoso empresario de 72 años.

Hace unas semanas, la nieta de Mirtha Legrand cayó in fraganti en las lentes un paparazzi que la retrató en pleno vuelo privado con Mauricio Filiberti, uno de los dueños de la empresa energética más importante del país, para aterrizar juntitos en Punta del Este.

Más allá de esas pruebas nunca se filtraron mayores detalles, ni datos de la dinámica de este romance. Hasta que recientemente en Mitre Live aportaron una información sensible, de extrema privacidad al narrar el acuerdo de pareja liberal que sostiene Juana con el magnate.

Juan Etchegoyen le consultó a su compañera de streaming: "Juana Viale ha sido vinculada a un amigo de la familia. Un empresario llamado Mauricio Filiberti. ¿Qué tenés para contar de esta pareja?". De ese modo, la influencer anticipó: “Hay mucho hermetismo”.

Hasta que luego sacó a relucir los contactos que construyó con la familia Filiberti para llegar hasta el nudo del dato desconocido. “Hablé con alguien de su entorno y me dice: 'Mirá, Pochi. Es real que ellos tienen algo. Yo los he visto en reuniones familiares de la mano. Lo que sí te puedo decir es que no es un vínculo exclusivo’”.

Juana Viale y el empresario en un viaje a Punta del Este

Así, la comunicadora amplió: “Ella habría viajado a Europa y él habría ido a reuniones familiares con otras señoritas". En lo que sería un arreglo muy personal entre Juana Viale y Mauricio Filiberti, aunque todavía ninguno de los dos admitió públicamente su relación.