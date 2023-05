MasterChef Argentina: Quién fue el eliminado de este domingo

Las cocinas de MasterChef Argentina vivieron su quinta Gala de Eliminación este domingo 30 de abril. El reality culinario conducido por Wanda Nara y con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como jurado tuvo que eliminar a un participante de la competencia gastronómica por la difícil prueba que se llevó a cabo.

El desafío de este domingo consistió en hacer un plato libre utilizando once ingredientes exóticos y desconocidos, para los participantes, que se encontraban dentro de unas cajas. "En la caja misteriosa tienen once ingredientes y un buen cocinero tiene que ser capaz de cocinar con aquello que se le asigne, y preparar un plato espectacular" señaló Germán Martitegui.

Agustín Sampietro -ginecólogo- le presentó al jurado de MasterChef Argentina unas mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus. Y aunque el plato parecía una promesa, tuvo algunas fallas que terminaron dejando al ginecólogo fuera de la competencia.

El pastelero Damián Betular fue quien comunicó la salida de Agustín Sampietro. Agustín se abrazó con Rodolfo Vera Calderón, su compañero que también llegó a la instancia de eliminación, pero que terminó siendo salvado por los jueces.

Agustín Sampietro se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Argentina. Créditos: captura de pantalla.

"No me quería ir, pero me estaba quedando atrás, así es que es justo que hoy me vaya" expresó en el detrás de cámaras el cocinero eliminado. Minutos después, Agustín se despidió de todos los presentes y abandonó las cocinas de Masterchef Argentina.

Las redes sociales explotaron al enterarse de la eliminación del ginecólogo: "Posta que injusto, no se tenía que ir Agustín. Está bien que no le estuvo yendo muy bien, pero tiene buena actitud, predisposición, humildad, y carisma. Se nota que le pone garra, alegría y estudia para mejorar. Esfuerzo se llama, no vanidad. Rodolfo no acepta ninguna critica y critica al jurado, dale. Encima a Rodolfo no le estuvo yendo bien hace tiempo y hasta peor que a Agustín" fue una de las opiniones que se puede leer en Instagram y que coincide con otros comentarios hechos por algunos usuarios en la red social de fotografía.