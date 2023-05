Las primeras fotos de la nueva vida de Juana Viale en Madrid

Alejada de la televisión Argentina, en donde ni siquiera su abuela, Mirtha Legrand, tiene definido qué será de su carrera, Juana Viale se instaló en Madrid, España, en donde disfruta de una vida distinta.



Sin estar mirando constantemente el precio del dólar, la nieta de Mirtha Legrand se encuentra en estos días en la capital española, en donde afrontará nuevos proyectos profesionales vinculados a la actuación.



Si bien en el mes de marzo Juana Viale había adelantado detalles de la obra teatral, no amplió la información dado que aún no estaba completamente cerrado el acuerdo. Luego, al sellarse, concretó su viaje.

Tráfico, la nueva obra de teatro de Juana Viale, en Madrid.



El estreno de “Tráfico” será el lunes 22 de mayo y estará en funciones durante dos semanas, de miércoles a domingos, de acuerdo a la información difundida por el Teatro EDP Gran Vía, donde se podrá disfrutar de la obra que tendrá a Juana Viale en el escenario.



En cuanto al elenco, la nieta de Mirtha Legrand compartirá escenario con el pianista y compositor Rodrigo G Pahlen y al actor Franco Ríos. Además, la actriz estará bajo la órbita y dirección del argentino Cristian Morales. Las entradas para ver a Juana Viale en los escenarios de Madrid tendrán un valor de 25 euros.



La otra es del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, quien compartió una imagen del book de fotos promocional. “Jugando con Juana”, escribió sobre la imagen de la actriz argentina preparándose en este nuevo proyecto.

Juana Viale se prepara para estrenar una obra de teatro en Madrid. Foto: @juanavialeoficial.



Por otra parte, Juana Viale continúa sin definir un regreso a la televisión argentina. De hecho, se mantiene al margen de las conversaciones. “No sé nada. Me imagino que está en tratativas y lo mismo de siempre. Estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien”, dijo.



En ese sentido, Juana Viale confesó que las negociaciones contractuales suelen aburrirla, por lo que sólo se limita a esperar las definiciones. “Yo espero a que me digan: ‘Está bien’, ‘No está bien’, ‘Se hace’ o ‘No se hace’. Y listo”, concluyó.