El lujoso lugar que eligió Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 para vacacionar con sus hijas

Romina Uhrig decidió tomarse unos días de relax aprovechando los feriados de Semana Santa. La exparticipante de Gran Hermano 2022 se fue de vacaciones con sus hijas a Pinamar. Así, Romina descansó en la costa argentina y compartió imágenes en sus redes sociales de su estadía.

La casa donde se alojaron, propiedad de su expareja Walter Festa, fue uno de los motivos de polémica en los diferentes medios que acusaban al matrimonio de enriquecimiento ilícito durante su gestión de gobierno.

"No tengo propiedades. Yo me casé con él porque lo amaba un montón. Tuve dos hijas y lo que menos quería era estar peleándome por un terreno. No tengo propiedades porque sino no me hubiera expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decir un millón de cosas sobre mí", señaló Uhrig.

Más tarde, la exdiputada explicó algunas de sus recetas que cocinó e intercambió opiniones con sus seguidores.