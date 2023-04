La explosiva crítica de Viviana Canosa contra Marcelo Tinelli y Mario Pergolini

El desembarco de Marcelo Tinelli en América TV es una de las grandes novedades de la televisión argentina durante las últimas semanas. Por este motivo, Mario Pergolini disparó fuertemente contra esta incorporación del canal del cubo, pero Viviana Canosa también salió al cruce y le pegó a ambas figuras.

Después de varios meses de especulación, hace algunos días Marcelo Tinelli confirmó su arribo a América. Allí volverá a dirigir el barco del Bailando 2023, pero también como director de artística. Generó sin dudas un golpe de efecto fuerte dentro de la TV.

A quien no le gustó mucho este movimiento fue a Mario Pergolini, que salió al cruce del conductor con quien sostuvo una fuerte rivalidad desde hace años y que aprovechó para tirarle un palazo en Vorterix.

"Uno que vuelve a la TV, no importa quién, tiene un prestamista que es el que le pone la plata por estar en su trabajo. El prestamista pone la guita de todo lo que tiene que hacer, y si ganan guita es el primero en cobrar. El canal no pierde dinero. Ahora hay conductores carancho. Rarísimo. Eso no es volver", dijo el recordado conductor de CQC.

Ante esto, Viviana Canosa habló en su programa de LN+ y se metió de lleno en el cruce entre los conductores. "Mario Pergolini se burló del acuerdo que Marcelo Tinelli hizo con Gustavo Scaglione para volver a la TV", dijo.

Fue entonces cuando la presentadora de Más Viviana disparó sin filtros: "Es raro que para volver a la tele te contrate un prestamista, pero, digo, Pergolini se burla de Tinelli. ¿Garfunkel y Spolski, te suenan Mario? Dos garcas que fueron tus socios".

Mario Pergolini no dudó en cruzar a Marcelo Tinelli por su desembarco en América.

"Dos garcas que todavía le deben guita a un montón de gente. Dos garcas K. Así que, sí... Tinelli es un garca, y vos sos otro garca, Pergolini. ¿Sabés a la gente de cuatro cabezas que conozco que todavía le deben guita? Gente a la que tardaban tres, cuatro, cinco meses en pagarle el sueldo", agregó.