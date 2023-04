El posteo sin filtro de Nicki Nicole contra el romance de la China Suárez y Trueno

La separación de la China Suárez y Rusherking desató una serie de rumores alrededor de la crisis que sufrió la pareja durante las últimas semanas. Mucho se ha hablado de los conflictos que tuvieron, adjudicando incluso un tercero en discordia como el rapero Trueno. Fue entonces cuando Nicki Nicole, la ex de este último, salió a meterse en el debate.

Algunas versiones indicaron que Trueno estaba en medio de la pareja que tenía la China Suárez con el santiagueño. Fue por eso que Nicki Nicole, quien hace apenas unos días cortó con el trapero de La Boca, salió al cruce sobre estos rumores.

Nicki Nicole y Trueno se separaron hace algunas semanas.

Este paralelismo que se tejió sobre la actriz y el joven artista de 21 años surgió cuando ella publicó una imagen y puso el emoji de un rayo (en referencia a Trueno). Y esto se sumó a que Rusherking dejó de seguir a su colega y la China Suárez lo empezó a seguir.

Si bien todo esto serían especulaciones y nada está confirmado, quien salió a opinar fue Nicki Nicole que decidió seleccionar un fragmento de una de sus canciones para un posteo dentro de sus redes.

La joven rosarina de 22 años utilizó una parte del tema 'No voy a llorar', el cual está dedicado a Trueno, no solo por la letra sino porque se puede ver que en distintas partes del video hay truenos y relámpagos detrás.

Pero lo llamativo fue el fragmento que decidió subir, con frases como "Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome". Esto hizo que tanto sus fans como todos queden sorprendidos por la posible indirecta que le habría lanzado a su ex.

El posteo de Nicki Nicole en referencia al romance entre Trueno y la China Suárez.

La parte completa de la canción dice: "Y te pido que me sueltes, que no llames, que no inventes. Mientras yo intento callar todo lo que mi corazón siente". ¿Hacia quién estaba dirigido? ¿Hacia la China o hacia Trueno?

Esta no es la primera vez que Nicki Nicole sube una letra de sus canciones en alusión a la ruptura con Trueno. Hace algunas semanas, a mediados de marzo, hizo un posteo compartiendo la frase ”Sanando el alma, gracias por darle tanto amor a NO voy a llorar :’)”, que también es del mismo tema.